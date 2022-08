La obra de Vicuña está en llamas por una furiosa interna: "Hay un topo"

El método Grönholm, reciente estreno teatral del Paseo La Plaza, sigue acarreando problemas de relación en el elenco, y habría un topo infiltrado que llevaría las internas a los magazines de espectáculos.

Desde su estreno, la nueva versión de El método Grönholm no arranca: crecen los rumores de mala onda en el elenco, pese a los fallidos intentos desde la producción por dar una imagen de armonía. Además de las mencionadas internas en la obra de Benjamín Vicuña y Laurita Fernández, se reveló que habría un topo en el círculo chico de trabajo, quien filtra los conflictos a los panelistas de programas de farándula.

"'Acá en este grupo hay un topo', dice el hombre (Ciro Zorzoli, el director). 'Uno de todos nosotros en este grupo'. Todos lo negaron", anunció Yanina Latorre en LAM (América TV), aplicando un tono misterioso en sus palabras. Con la atención del resto de las angelitas, la filosa panelista y Ángel de Brito arrojaron la bomba que pone en jaque a El método Grönholm.

Sumando intriga, de Brito fue contundente: "Se mueren si saben quién es el topo. Es algo que únicamente sabemos Yanina, el topo y yo. Obviamente no lo vamos a contar porque no queremos matar al topo. La fuente no se revela". En sintonía, Latorre disparó: "Estan todos sospenchando del otro".

"Ese día todos se comprometieron a tratar de mejorar el vínculo y llevarse mejor, pero los pasillos siguen silenciosos y cada uno sigue encerrado en su camarín. Y nadie le preguntó a Benjamín Vicuña por el padre, nadie en el chat", cerró Latorre, ahondando en el detrás de escena de la puesta de la Avenida Corrientes. "El topo no es ningún gil. Sería un gran panelista", sentenció, logrando la aprobación de Ángel de Brito.

Explosiva chicana de Rafael Ferro a Benjamín Vicuña y Laurita Fernández: "Me bajo"

Con la polémica ardiendo, el actor Rafael Ferro -coprotagonista de la obra- rompió el silencio con un tajante mensaje y un afilado comentario para sus pares. Ferro, Fernández y Vicuña se mostraron juntos y de buen humor durante un móvil con Intrusos (América TV) donde buscaron poner fin a las teorías que indican rispideces en el elenco.

Cuando el cronista les preguntó si actuaban la buena química, Ferro soltó un picantísimo "un poco". Acto seguido, Laurita Fernández negó que esto fuera así, entre risas nerviosas. "Hay que saber dialogar. Es fundamental la buena onda", sumó Vicuña.

No conforme con su afilado comentario, Ferro lanzó un tajante comentario en referencia a las suposiciones de conflictos entre sus compañeros: "A esta altura, con el recorrido que tengo, si me llevo mal con alguien me bajo de una obra. Si me llevo muy mal con alguien me bajo". Tras las declaraciones del popular actor de televisión y teatro, Vicuña confesó que sus compañeros "le hacen bullying" por sus ritos previos a entrar a escena.