Mantenerse activa con el paso de los años no siempre resulta fácil. Entre las obligaciones y las responsabilidades cotidianas, encontrar tiempo para dedicarle al cuerpo puede ser todo un desafío. Susanna Griso, a sus 57 años, consiguió incorporar el pilates a su vida y sostenerlo durante dos décadas. Para mejores resultados, lo combina con entrenamiento de fuerza y running.

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"Hago pilates desde hace 20 años y aunque hay días en los que me da pereza, me compensa porque me siento mucho mejor", reconoció en una entrevista con Lecturas. No es solamente practicar pilates, sino también una filosofía de vida muy sencilla: más allá de qué tan motivada se sienta cada día, la clave está en encontrar una actividad que genere bienestar y transformarla en un hábito.

Susanna Griso y el pilates: 20 años de constancia

La periodista comenzó a practicar pilates después de convertirse en madre y, desde entonces, no abandonó esta disciplina. "Tuve a mi hijo y 15 días después de parir empecé a hacer pilates y no lo he dejado", recordó. Incluso continúa entrenando con la misma profesora, Petri, con quien comparte las sesiones de los lunes.

"Ya somos íntimas, digamos que es pilates-confesionario. Yo le cuento mi vida, ella me cuenta la suya y así todos los lunes", contó. Entre los principales beneficios del pilates se encuentran la mejora de la postura, la flexibilidad, la movilidad y el equilibrio. También trabaja el core, es decir, la musculatura profunda del abdomen, fundamental para la estabilidad corporal.

Fuerza y running: cómo completa su rutina de ejercicios

Aunque el pilates es su actividad favorita, Susanna Griso no limita su entrenamiento a esta disciplina. También apuesta por el ejercicio cardiovascular y el fortalecimiento muscular. "Procuro hacer un día pilates, otro día entrenamiento de fuerza y salir a correr", explicó. Además, suma los paseos diarios con sus perros, una manera de mantenerse en movimiento incluso fuera del gimnasio.

Qué ejercicios recomiendan los entrenadores después de los 50

La rutina de Griso coincide con las recomendaciones del entrenador Juan Antonio Martín, quien propone combinar dos sesiones semanales de pilates con otras dos de entrenamiento de fuerza y completar el resto de los días con caminatas.

Esta combinación cobra especial importancia después de los 50, cuando los cambios hormonales asociados a la menopausia pueden favorecer la pérdida de masa muscular y densidad ósea. Por eso, los ejercicios de fuerza son fundamentales para conservar la funcionalidad, mientras que disciplinas como el pilates contribuyen a mejorar la movilidad y el equilibrio. La clave no está en entrenar todos los días con la misma intensidad, sino en encontrar actividades que se puedan sostener en el tiempo y adaptar el esfuerzo a las posibilidades de cada persona.