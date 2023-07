El cambio más esperado en la tarjeta SUBE que llega en agosto 2023

La tarjeta SUBE tendrá un importante cambio que beneficiará a millones de usuarios en agosto 2023 para viajar en transporte público. De qué se trata y cuál es el objetivo del mismo.

La tarjeta SUBE es esencial para que, cada día, millones de personas puedan viajar en distintos lugares de la Argentina en transporte público y a un bajo costo. Y entre las muchas novedades que hay cada mes, se confirmó que para agosto de 2023 habrá un cambio muy esperado por los usuarios.

En las últimas horas, desde el Ministerio de Transporte de la Nación hicieron un anuncio importante en el sitio del Gobierno Nacional. "Les informamos a las personas usuarias que viajan en transporte público en alguna de las 52 localidades donde funciona el sistema SUBE, que frente a una situación de emergencia se puede pagar el viaje a un tercero que no tenga saldo en la tarjeta o haya extraviado la SUBE", señalaron.

En tanto, destacaron que un chofer ya no podrá obligar a bajar de una unidad a un pasajero que no cuente con la tarjeta SUBE: "En caso de pagar con la tarjeta SUBE el viaje de otra persona, no se podrá hacer descender al pasajero ni aplicar, en ninguna circunstancia, sanción o multa a quien viaje".

La tarjeta SUBE contará con un importante beneficio a partir de agosto de 2023.

Esta modificación comenzará a regir a partir del próximo martes 1° de agosto, por lo que ya no podrá haber un eventual conflicto entre los choferes y pasajeros que no cuenten con saldo en la tarjeta SUBE.

Cómo saber cuáles fueron mis viajes en la SUBE

Consultar el saldo de la tarjeta SUBE es esencial para poder realizar los viajes necesarios sin inconvenientes. Afortunadamente, existen diferentes opciones para realizar esta consulta de manera fácil y rápida. Una de las opciones disponibles es registrarse en el sitio web oficial de la SUBE. Al hacerlo, los usuarios pueden verificar el saldo de su tarjeta SUBE desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Es importante destacar que para acceder a este servicio, es necesario contar con una cuenta de usuario registrada.

Otra opción es descargar la app Carga SUBE en un dispositivo móvil y utilizarla para verificar el saldo de la tarjeta. La aplicación también permite realizar recargas de manera segura y rápida, además de ofrecer información actualizada sobre promociones y descuentos.

También es posible chequear el saldo de la tarjeta SUBE a través de los dispositivos de Conexión Móvil, que se encuentran disponibles en muchos lugares públicos. Estos dispositivos permiten la consulta de saldo y la realización de recargas de manera sencilla.

Amplían la SUBE y hay más beneficios

El pasado jueves 13 de julio y por medio de una reunión que tuvo lugar en las oficinas del Ministerio de Transporte, el secretario de Articulación Interjurisdiccional de la Nación, Marcos Farina; la directora de Implementación y Seguimiento SUBE, María Agustina Gantuz, y el ministro de Chubut, Cristian Ayala, dijeron presente en la firma del convenio que permitirá la implementación de la tarjeta SUBE en los servicios de transporte provinciales.

¿El objetivo de la reunión? Ampliar la red SUBE en la provincia de Chubut, donde miles de personas tendrán la posibilidad de empezar a pagar por medio de una tarjeta, en la cual podrán cargar su saldo, y ya no con el boleto físico. Es clave tener en cuenta que, a nivel nacional, hay 52 localidades, distribuidas en 18 provincias, que ya incorporaron la tarjeta SUBE: representan más de 14 millones de personas en todo el país.

A quiénes beneficia la ampliación de la red SUBE

Según indicaron desde el sitio del Gobierno Nacional, "la medida impactará positivamente en los pasajeros y pasajeras de las 80 unidades de colectivos que corresponden a 8 empresas de transporte, en las cuales se realizan aproximadamente 231 mil viajes por mes".

Al mismo tiempo, se indicó que "actualmente ya se está implementando la tarjeta SUBE en las ciudades de Rawson, Comodoro Rivadavia y Trelew, alcanzando con atributos sociales y descuentos en el valor de la tarifa a miles de vecinos y vecinas de la región" y que "próximamente se esperan novedades de nuevos servicios municipales de Chubut" que podrán utilizarla.