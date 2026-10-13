En 2026, el perfume Eau du Soir de Sisley sigue siendo un ícono dentro de la perfumería de lujo, y se lo vincula con la reina Letizia por su estilo elegante y sofisticado. Aunque la Casa Real española no confirmó oficialmente que esta sea la fragancia preferida de la monarca, diversas publicaciones destacan este perfume como un referente de su imagen. Creada en 1990, Eau du Soir es un Eau de Parfum floral chipre que nació inspirado por un recuerdo de infancia de Isabelle d’Ornano en los jardines del Alcázar de Sevilla.

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Ese aroma de flores al atardecer quedó asociado a una sensación de misterio y elegancia que hoy sigue intacta y define la identidad de esta fragancia.

Las notas de Eau du Soir: de la frescura floral al fondo amaderado

Su composición combina notas frescas y especiadas al inicio, con mandarina, pomelo y pimienta, que dan paso a un corazón floral compuesto por siringa, jazmín, rosa, ylang-ylang, lirio de los valles, iris y clavo de Ginebra. El fondo, por su parte, mezcla almizcle, ámbar, musgo de roble, pachulí y jara, aportando profundidad y una estela envolvente.

Este equilibrio entre frescura, flores y notas amaderadas crea un aroma intenso y atemporal, pensado para quienes buscan una fragancia con personalidad y sofisticación, lejos de los perfumes excesivamente dulces o ligeros que dominan el mercado.

El frasco también forma parte de su identidad, coronado por un tapón diseñado por el escultor polaco Bronislaw Krzysztof que representa el rostro de una mujer, sumando un elemento artístico que refuerza su carácter exclusivo y elegante.

Eau du Soir, el perfume que se relaciona con la reina Letizia y sale $445.000 en Argentina.

En 2026, las tendencias de belleza vuelven a apostar por fragancias con carácter y clásicos que se mantienen vigentes más allá de modas pasajeras. En este contexto, Eau du Soir se posiciona como una opción ideal para quienes buscan un perfume que deje una firma olfativa distintiva y sofisticada.

¿A cuánto se consigue el perfume de la reina Letizia en Argentina?

Para quienes quieran adquirir esta icónica fragancia, en Argentina la presentación de 100 ml se encuentra disponible en tiendas que venden Sisley a un precio aproximado de $445.000. Además, Eau du Soir cuenta con varias ediciones limitadas que renuevan el diseño de su emblemático frasco.

Si bien no hay una confirmación oficial de que la reina Letizia use Eau du Soir, la relación entre la fragancia y su estilo ha sido recurrente en medios y publicaciones especializadas, reforzando la imagen de una monarca que apuesta por la elegancia clásica y el lujo discreto.