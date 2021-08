Sol Perez recibió el llamado para formar parte de La Academia: "Es un programa que me gusta"

La conductora y panelista confirmó el llamado para formar parte del equipo de Showmatch.

Entre idas y vueltas sobre su vuelta a "Showmatch: La Academia", Sol Perez recibió el llamado de parte de la producción de Marcelo Tinelli para formar parte del programa. En la actualidad se encuentra como presentadora de Canal 26 en el horario del prime time y como panelista en Nosotros a la Mañana.

Considerada una de las mujeres más codiciadas en el mundo del espectáculo, expresó: "Me llegó la propuesta para ir La Academia, la verdad es que estoy muy contenta. Es un programa que me gusta, consumo, estoy super agradecida.". Sin embargo, todavía no dio una respuesta a la producción y todo esta por verse.

“Me dijeron, me hablaron, todavía es como una charla de si hay ganas o no. Yo estoy súper agradecida de recibir la propuesta de un programa que me encanta y veremos que sucede. Me dijeron de acá a un tiempito”, agregó la "chica del clima". “La verdad que me encantó recibir la propuesta, está copado. Hay que ver cuestiones de horarios, nosotros laburamos acá muy temprano, y después tengo el noticiero a la tarde, la facultad, se me complica el tema de horarios porque es un programa que necesita un montón de tiempo de ensayo, más allá de lo que se ve al aire”, explicó Sol.

“Yo si tengo que reemplazar a alguien pobre al que voy a reemplazar porque está afuera, ¿lo sabemos no?, con toda la onda, no me hablaron de reemplazo, pero me encantaría sino puedo hacerlo por cuestiones de horarios más que nada, poder participar de algún lugar, tal vez en algún ritmo o con un reemplazo, que por ahí uno se puede acomodar más, ensayar en algún horario tipo 5 de la mañana, pero que sabes que es algo temporal, no que es de acá a que termine el año. Veremos qué pasa”, concluyó.

Reemplazos en La Academia

Entre las últimas noticias que giran en torno a los nuevos convocados para Showmatch, una de las estrellas argentinas que se bajó del certamen fue Nazarena Vélez, quien en un comienzo confirmó su presencia, pero luego se retractó. "Si hay algo que no voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer bien, prefiero no hacerlo. Hoy mi prioridad absoluta es Thiago y el Bocha, por eso hablé con la producción y me bajé", argumentó, por la fractura de tabique de su marido y por distintos episodios de convulsiones de su hijo.