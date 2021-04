Recientemente, la falsa doctora y ex pareja de Silvio Soldán, Giselle Rímolo, fue beneficiada por su buena conducta mientras cumple su condena en el penal de Ezeiza con salidas transitorias mensuales. Tras conocer la noticia, el conductor, locutor y poeta se sinceró y compartió sus sensaciones en Los Mañaneros, el ciclo que conducen Diego Pérez y Andrea Bisso. "Si me pidiera perdón, no se lo que haría", confesó.

En marzo, la jueza de ejecución penal María Jimena Monsalve le otorgó el beneficio de salidas transitorias que pueden ser solicitadas por las personas condenadas con sentencia firme cuando se cumple la mitad de la pena impuesta y que le permitirá a Rímolo, condenada por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, 70 estafas, tráfico de medicamentos peligrosos para la salud y del homicidio culposo de Lilian Stella Díaz, salir todos los meses durante 48 horas cuando lo disponga el Servicio Penitenciario.

Frente a esta novedad, Silvio Soldán compartió: "No tengo la menor idea ni tampoco me interesa. Si me la cruzara por la calle no se si la reconocería, porque está muy distinta me dijeron. Igual no creo que ella me salude a mi tampoco". "Si me pidiera perdón, no sé lo que haría, no se puede predecir, no creo que ocurra nunca nada de eso. Para mi los asuntos terminados, están terminados definitivamente", lanzó.

En 2001 Giselle Rímolo fue denunciada por “tráfico de medicamentos seguido de muerte”, luego de que una de las pacientes que se atendía en su centro de estética falleciera. En aquel momento, el conductor también la pasó muy mal porque no sólo fue investigado por promocionar en los medios a “la doctorcita”, que hoy continúa en prisión sino que, durante el proceso, pasó más de dos meses en la cárcel de Villa Devoto aunque luego logró su sobreseimiento.

En este sentido, se tiró en contra del periodismo por las distintas versiones que trascendieron sobre su vida privada, en particular sobre sus parejas, y ejemplificó con la relación que mantuvo con la exvedette Silvia Süller con quien tuvo a su hijo Christian. "Con el tema de Silvia Süller por ejemplo, varios de esos pronosticadores, decían 'el año próximo seguro Silvio y Silvia juntos nuevamente!' Un día uno de ellos me invita a almorzar y le dije 'escuchame una cosa Fulana, nunca mas vuelvas a decir eso. Porque yo cuando termino algo, lo termino definitivamente'. Yo no termino por un rato", sentenció.

"Están acostumbrados a que por ejemplo 2 figuras, 2 vedettes se pelean, se matan, se insultan y después se dan piquito. Yo eso no lo hago. Cuando se termina algo se terminó. Es como cuando el cristal se rompe, no se puede volver a unir desgraciadamente. Yo a Silvia la respeto enormemente porque me dio un hijo maravilloso al cual amo y me ama, y que siempre está haciendo cosas", concluyó.