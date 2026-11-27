Para quienes trabajan frente a las cámaras en un programa matutino, el día empieza mucho antes de que salga el sol. Ese es el caso de Silvia Intxaurrondo, periodista y presentadora española, quien contó que se levanta a las 3 de la mañana para afrontar su rutina de trabajo. A pesar del esfuerzo que esto implica, no negocia tener una rutina saludable y empezar el día con un buen desayuno.

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La conductora, de 47 años, habló acerca de sus horarios y de sus elecciones para la primera comida del día durante una visita a La Tertulia de Cómicos, de Cadena SER. Según la revista Clara, mencionó la tortilla de huevo (omelette) y la palta entre los alimentos de su desayuno. Aunque para muchas personas esto puede ser más un almuerzo, lo cierto es que es un desayuno muy nutritivo.

Foto: Gtres.

El desayuno de Silvia Intxaurrondo antes de ir a trabajar

Al responder una pregunta sobre su rutina, la periodista explicó que no puede salir de casa sin desayunar. Entre risas, también contó que se levanta con tiempo para hacerlo, aunque todavía sea de madrugada. "A qué hora te levantas?", le preguntaron durante la nota, a lo que Silvia respondió que "a las 3 de la mañana".

Prefiere despertarse con tiempo, para desayunar y contentar al estómago antes de comenzar el día. Los fines de semana, en cambio, se suele despertar entre las 7:30 y las 8. También aseguró que tiene facilidad para dormirse en distintos momentos y lugares. La combinación de tortilla y palta puede servir de inspiración para preparar un desayuno en casa.

Foto: Gtres.

Cómo preparar una tortilla de huevo con palta, el desayuno de Silvia Intxaurrondo

Ingredientes para una persona

2 huevos.

Media palta.

Una pequeña cantidad de aceite de oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

Unas gotas de limón, opcionales.

Foto: Gemini (IA).

Preparación

Batí los huevos en un recipiente con una pizca de sal y pimienta. Cortá la palta en láminas o cubos y, si querés, agregale unas gotas de limón. Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite. Volcá los huevos y cocinalos a fuego medio hasta que la tortilla quede bien cuajada. Distribuí la palta sobre una mitad, doblá la tortilla y servila.

La preparación también puede acompañarse con una tostada, una fruta o la bebida que prefieras. Se trata de una opción para adaptar al gusto y a las necesidades de cada persona, sin necesidad de copiar los horarios de la periodista.