Rocío Marengo renunció a La Academia pero luego se arrepintió y explicó su insólita reacción.

El comienzo de Showmatch llegó con mucha polémica el pasado lunes tras las críticas en redes sociales por el incumplimiento de los protocolos sanitarios. El martes fue el debut para La Academia y también llegó con controversia: antes de poder presentarse en el certamen, Rocío Marengo avisó a través de su cuenta de Twitter que renunciaba. El anuncio sorprendió a todos, pero tras serenarse la misma actriz explicó lo sucedido: "Fui mi propia enemiga, porque estaba tan arriba".

Showmatch es la gran apuesta de El Trece para dar vuelta el rating en un año que no para de caer frente a la programación de Telefe, encabezada por MasterChef Celebrity y las novelas turcas. Para su regreso después de que no estuvieran en la pantalla del canal del Grupo Clarín por la pandemia, la productora LaFlia ideó un programa con dos secciones bien marcadas que fueron un gran éxito para el ciclo en años anteriores: un segmento humorístico llamado Politchef y un certamen de baile y música al que denominaron La Academia.

El martes fue el debut para La Academia con las presentaciones de Agustín Cachete Sierra, Julieta Nair Calvo, Mar Tarrés y Romina Richi, todos con sus respectivas parejas. Quien también iba a participar de la primera gala de la competencia era Rocío Marengo, pero por una cuestión de tiempo, no llegó a presentarse. Ángel de Brito informó de la situación en su cuenta de Twitter y Rocío Marengo le contestó, visiblemente enojada por no haber sido de la partida: "Recién renuncie! No merezco quedar afuera! Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto!".

El tuit de Marengo generó sorpresa entre todos sus seguidores y rápidamente se volvió viral. Pasadas unas horas y ante la incertidumbre que provocaron sus palabras, la actriz y modelo salió a aclarar sus palabras y bajar el tono: "Ayer fui muy feliz en #laflia! Disfrute mucho el bar, mi camarín, el momento que me maquillaron y peinaron! Mi vestuario es un fuego! Si es por mi, iria todos los días! Disfruto cada segundo de ser parte de #laacademia ! Pronto me verán en la pista! @cuervotinelli nos vemos!". Unos minutos después insistió en que no había renunciado al certamen.

En la mañana del miércoles, Marengo también aclaró lo sucedido en un audio que le envió a Ángel de Brito y que el periodista compartió en Los Ángeles de la Mañana. "Fui mi propia enemiga, porque estaba tan arriba", comenzó explicando la modelo. Para continuar en su descargo, Marengo reveló que primero le avisaron que iba a ser la tercera en bailar, pero cuando llegó el momento no le avisaron entonces se mentalizó de que iba a ir cuarta, algo que tampoco sucedió. "Cuando vienen (los productores) digo 'okey, me vienen a buscar para que yo entre al estudio'. Pero no, me dicen 'no entrás, no hay tiempo'".

Esta situación provocó el enojo inicial de Marengo, lo que hizo que anunciara su renuncia. Más tranquila, la bailarina aseguró que no llegó a presentar su dimisión, por lo que seguramente se la podrá ver en esta primera semana de competencia. Vale recordar que el concurso se realiza de lunes a jueves, mientras que los viernes quedan reservados para Politchef, el segmento humorístico político.