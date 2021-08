L-Gante reveló con Marcelo TInelli cómo su madre lo baja a tierra: "Ya te estás pasando"

El joven músico argentino detalló en el programa de Marcelo Tinelli sus orígenes, las charlas con su mamá y cómo vive el éxito actual en la Argentina y en el mundo.

L-Gante visitó Showmatch (El Trece) y sorprendió no solamente a Marcelo Tinelli y a los presentes en el canal, sino también a la audiencia en general. Uno de los momentos más destacados fue cuando reveló el papel importante que juega su madre en pleno éxito nacional e internacional. "Me dice ´ahí ya te estás pasando´", reconoció cuando aclaró que ella funciona como un cable a tierra para "no creérsela".

El músico de apenas 21 años fue ovacionado durante toda su participación y, entre otros, cantó en vivo sus hits “Alta data”, “RKT” y la versión del abecedario, que ya son furor en su Argentina natal y en buena parte de América y de Europa también.

“Vamos a ver si hacemos un tema con ‘Palito‘ (Ramón) Ortega”, se ilusionó en un momento de la noche.

L-Gante visitó a Tinelli en Showmatch y la rompió

La caravana por General Rodríguez

Luego de su exitosa gira por América central y por el Viejo Continente, el cantante de cumbia recorrió su ciudad natal en la provincia de Buenos Aires y fue felicitado allí por miles de fanáticos, por lo que se mostró muy orgulloso: “Ese día fue un momento que va a ser inolvidable para mi vida y un gran logro en mi carrera. Decir ‘mirá hasta lo que llegué a lograr, lo que se genera en la gente‘ y todo eso... Que me comprendan como persona, además de como artista, vale mucho”, resaltó acerca de la reacción de sus seguidores en Barrio Bicentenario, su lugar en el mundo.

“Hoy el barrio está festejando, el por qué te lo dejo a tu criterio... ¡Mirá todos los que somos!”, exclamó mientras lo miraban más de 35 mil personas a través un vivo en Instagram (@lgante_keloke, donde tiene más de tres millones de fans).

Por qué se llama L-Gante y sus orígenes humildes

“Vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero siempre me busqué la vuelta. No tuve padre, pero lo que me orientó en la vida fue no decepcionar a mi mamá”, reconoció ante la atenta mirada de Tinelli y compañía en el piso.

Acerca de su identidad artística, Elian Ángel Valenzuela admitió: “El nombre me lo puso mi mamá diciéndolo irónicamente por la forma en la que estaba vestido cuando me levantaba, me despertaba y me iba a grabar. Entonces, así como estaba vestido, decía ‘¡qué elegancia, qué elegante!’… Y era todo lo contrario”.

“Ella me descansaba... Usaba bermudas, medias, pantuflas”, completó entre risas.