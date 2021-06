Grave denuncia de un participante contra ShowMatch: "Me están maltratando"

Nuevo problema para Marcelo Tinelli. En las últimas horas, un famoso participante disparó contra ShowMatch y denunció que recibe un maltrato permanente.

Mientras ShowMatch se las ingenia para poder levantar el rating y competir en el prime time de la TV argentina, un participante de La Academia brindó un testimonio que complica muchísimo a Marcelo Tinelli. Charlotte Caniggia, una de las famosas que forman parte del concurso, denunció que recibe "maltrato" por parte del jurado.

La hermana de Alexander Caniggia, influencer que actualmente participa en MasterChef Celebrity 2, realizó una inquietante publicación en su cuenta de Instagram. A través de una historia que subió, manifestó que el jurado -integrado por Jimena Barón, Guillermina Valdés, Pampita y Hernán Piquín- le faltan el respeto a la hora de brindar las devoluciones.

“La verdad que el jurado del ‘Bailando’ me cae pésimo. Saber que voy allí, bailo y le pongo el mejor onda, pero siempre me están denigrando y maltratando como persona", sentenció Charlotte, que además le pidió a sus seguidores de Instagram que se animen a votar en una encuesta que realizó.

"¿Ustedes qué opinan?”, comentó la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. ¿El resultado de la misma? El 91% eligió la opción "Sí, son malos". En tanto, el 9% restante de la gente que votó indicó: "No, son buenos". ¿Habrá repercusiones en las próximas galas de ShowMatch?

La denuncia que Mariana Nannis, madre de Charlotte Caniggia, le podría hacer a Tinelli y ShowMatch

Después de que Freddy y Fátima imitaran a Alex y a Mariana en ShowMatch, se desató un conflicto. A pesar de que en el aire no la pasó mal con la presentación de los humoristas, fuera de cámara Charlotte le adelantó a los productores lo que podría llegar a pasar. “Vamos a tener líos”, avisó. Luego, el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, se comunicó con la mamá de la participante del reality de El Trece para saber qué le había parecido la imitación.

"Hoy temprano hablé con Mariana Nannis que no está en la Argentina, está en el exterior y le pregunté por la imitación de Fátima Flórez. Le mandé un mensaje para saber si la había visto. Me parece importante su palabra. La noté enojada e indignada porque no sé hasta qué punto le gusta que la imiten", expresó el periodista.

La buena noticia que recibió Tinelli tras varios días de preocupación por el rating

Pese a que en las últimas semanas ha alcanzado niveles muy bajos de rating, el pasado viernes 28 de mayo hubo una mejora importante. En la misión de dicha jornada, el regreso del humor a Showmatch con Politchef fue significativo en el programa de Marcelo Tinelli. Con la sección de humor que parodia a diferentes personalidades de la política y a MasterChef Celebrity, le alcanzó para meterse en el podio de lo más visto de la televisión pero quedó por debajo de las novelas turcas de Telefe. Otro momento importante de la noche del viernes fue la renuncia de Jorge Rial a TV Nostra, después de que el ciclo no lograra asentarse en la pantalla de América TV.

Según las cifras brindadas por Kantar Ibope Media, Doctor Milagro (17,7 puntos) volvió a ser lo más visto de la televisión argentina en una velada sin MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe. El segundo lugar fue para el episodio nocturno de otra de las exitosas novelas turcas de Telefe: Fuerza de mujer (12,8). Recién en el tercer lugar y para cerrar el podio, El Trece pudo colar el debut del segmento humorístico de Showmatch con un promedio de 12,4 puntos de rating.