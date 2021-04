El Tucu López busca acercarse a Jujuy

El Tucu López se perfilaba para ser una de las revelaciones de la nueva apuesta de Marcelo Tinelli para recuperar la audiencia con Showmatch La Academia, un nuevo certamen de talento para darle la pelea por el rating al éxito indiscutible de MasterChef Celebrity. El locutor tucumano ya sorprendió al público en SEX y en Corte y Confección Famosos y El Trece no quiso quedarse sin su presencia en su gran desafío... Pero el tiempo hizo lo suyo y el Tucu se bajó del show antes de empezar.

En Los Ángeles de la Mañana, el periodista Ángel De Brito chicaneó al locutor ya que el participante de Corte y Confección Famosos no figuró en el listado de los 20 confirmados por la producción de Marcelo Tinelli. "Se bajó El Tucu o ¿qué pasó que no está en la lista? En esta lista que me pasó producción no está. Es la mano negra de Jimena Barón", afirmó el periodista.

“Se bajó solo por ‘problemas personales’”, explicó Ángel De Brito. Frente a las sugestivas comillas del periodista, Mariana Brey había ya ofrecido una versión sobre el malestar del Tucu que podría haber desencadenado su renuncia a ShowMatch: “Él estaba muy asustado por la parte mediática, eso es lo que me contaron. Más a partir de que se separó de Jimena Barón”.

Horas más tarde, en su sección Ángel responde a través de Instagram Stories, el periodista blanqueó lo sucedido entre Jimena Barón, El Tucu y su renuncia a la nueva versión de Showmatch. Un seguidor de De Brito le preguntó si “La Cobra rajó al Tucu” de La Academia. La respuesta del periodista, lejos de aclarar, le echó leña a la versión de las diferencias entre la pareja que acaba de romperse al exponer: "Se bajó sólo 'por problemas personales'".

El Tucu López acercándose a Sofía Jujuy Jiménez

El Tucu López está soltero hace poco más de un mes, según aclaró luego de que Jimena Barón compartiera a través una transmisión en vivo por Instagram que las parejas le “duraban menos que un pote de queso untable”. Pero el locutor no quiere perder el tiempo según informaron también en Los Ángeles de la Mañana cuando la periodista Mariana Brey aseguró que "ya está en otra, hace más de un mes empezó a stalkear a otras chicas”.

Y se trata nada más y nada menos que de la conductora Sofía Jujuy Jiménez en cuya cuenta de Instagram pueden verse los corazones que El Tucu López anda repartiendo sin reparo. Fue la cuenta @chusmeteando la que puso en evidencia al galán con distintas capturas de pantalla en donde se ven los likes a la ex novia de Juan Martín Del Potro (al igual que Jimena Barón). Potro, el exnovio de Jimena.