Charlotte Caniggia se fue de La Academia y amenazó a Tinelli: "No va a haber próxima"

Tenso momento en el programa de Marcelo Tinelli. Una de sus más importantes figuras decidió no regresar al certamen que conduce en ShowMatch.

La amenaza de Charlotte Caniggia, quien no volverá al programa de Marcelo Tinelli.

Durante la noche del jueves, Charlotte Caniggia fue sometida a la votación del público junto a Débora Plager. Ambas fueron catalogadas como las protagonistas de las peores performances de esta jornada de La Academia, y es por ello que los televidentes debieron decidir. Se inclinaron por la periodista, dejando a la excéntrica mediática fuera del certamen. Y tras una cálida despedida de Marcelo Tinelli, invitándola a participar otra vez, ella prefirió pegar el portazo con una sutil amenaza.

“La pareja que sigue en el certamen lo hace con 55.40% de los votos. La pareja que deja La Academia en el primer voto del público del año, se va con el 44.60%. ¡Señoras y señores, siguen y se meten entre los 20 mejores, la pareja de Débora Plager y Nicolás Villalba!”, exclamó Tinelli, ante la sorpresa de Charlotte Caniggia. La hermana de Alex tomó la decisión de marcharse intempestivamente y no saludar siquiera a sus colegas, quienes continúan con vida en La Academia.

Esperando crear un momento ameno, Tinelli despidió a Charlotte de la siguiente manera: “Un gran aplauso a una persona que quiero mucho y que me encanta tenerla acá, en la pista. Hay que ensayar más la próxima”. Por su parte, Caniggia le devolvió sus palabras de una forma fría y contundente, dando por sentado que no regresará a la pista de baile y canto: "No va a haber una próxima pero bueno, gracias Marce”.

Tinelli intentó llevar a Vicky Xipolitakis a Showmatch y le salió mal

Marcelo Tinelli, en su afán de mejorar las mediciones del programa que pierde semana tras semana, quiso ir por una de las figuras más destacadas de la primera temporada de Masterchef Celebrity, el programa más visto de la TV argentina. Pero recientemente, trascendió que la estrella en cuestión, la vedette Vicky Xipolitakis le dijo que no a Showmatch y que decidió quedarse en Telefe.

Hace cerca de un mes, la griega fue convocada por la producción de Tinelli para sumarse a La Academia 2021. Y si ben las negociaciones fueron largas no sólo por el interés del canal sino por los propios compromisos de Vicky, hace pocas horas se conoció que la rubia rechazó la desesperada propuesta de El Trece, según confirmó el portal Primiciasya.

A la vez, trascendió que el motivo de de Vicky fue seguir priorizando a Telefe, que le ofreció varias nuevas alternativas laborales, tras participar de la primera edición del certamen de cocina que conduce Santiago Del Moro y de Minuto para Ganar. Por esta razón, Vicky se quedará en el canal de las pelotas y no se pasará a la competencia pese a la "importante propuesta" que le hicieron para quedarse hasta el final del certamen de baile.