Son 7 episodios y será éxito en Prime Video: la nueva serie de los directores de Avengers

Con un presupuesto que solo supera The Lord of the Rings: The Rings of Power, la serie producida y dirigida por los hermanos Russo promete ser una las más destacadas de fines de abril. ¿De qué se trata?

15 de marzo, 2023 | 10.48

Esta serie no solo tiene a dos directores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sino que también está protagonizada por uno de los actores de la película Eternals (2021) dirigida por Chloé Zhao. Pero hay que esperar hasta fines de abril para ver en Amazon Prime Video esta trama de acción y espionaje que tiene a Nadia Sihn, interpretada por Priyanka Chopra, y Mason Kane, encarnado por Richard Madden. La producción ejecutiva de Citadel, este drama de acción valorado en 250 millones de dólares está a cargo de AGBO de Russo Brothers y el showrunner David Weil y está dirigida por Brian Kirk y los hermanos Anthony y Joe Russo. Tiene un elenco que no deja lugar a dudas sobre la calidad de las actuaciones. Pone en escena a actrices y actores de series como Juego de Tronos y The Crown y películas como Los Juegos del Hambre y Tigre Blanco. Además, la trama no se queda atrás: hace ocho años Citadel se derrumbó y una agencia de espionaje global independiente (responsable de mantener a todos sanos y salvos) está siendo socavada por agentes de Manticore, un poderoso sindicato que manipula el mundo desde las sombras. A medida que Citadel se desmorona, los recuerdos de los agentes de élite Mason Kane y Nadia Sinh se borran cuando escapan por poco con vida. Desde entonces, han estado escondidos tratando de rehacer su vida bajo nuevas identidades, pero sin ser conscientes de su pasado. “Una noche Mason es rastreado por su antiguo colega, Bernard Orlick, quien desesperadamente necesita su ayuda para impedir que se establezca un nuevo orden mundial. Mason busca a su antigua compañera Nadia y los dos se embarcan en una misión que los llevará alrededor del mundo en un esfuerzo para detener a Manticore, todo mientras lidian con una relación construida sobre secretos, mentiras y un amor peligroso pero inquebrantable”, cuenta la sinopsis oficial. El elenco y la producción Richard Madden (Juego de Tronos) protagoniza la serie como Mason Kane, junto con Priyanka Chopra Jonas (Tigre blanco) como Nadia Sinh, Stanley Tucci (Los juegos del hambre) como Bernard Orlick y Lesley Manville (The Crown, Amistades peligrosas) como Dahlia Archer. A ellos se unen Osy Ikhile como Carter Spence, Ashleigh Cummings como Abby Conroy, Roland Møller como Anders Silje y Davik Silje, Caoilinn Springall como Hendrix Conroy, entre otros. MÁS INFO Películas Ganó varios Premios Óscar y se puede ver en Netflix: la película sensación De Amazon Studios y AGBO, de los hermanos Russo, Citadel cuenta con la producción ejecutiva de Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot y Scott Nemes por parte de AGBO, con David Weil como showrunner y productor ejecutivo. Por su parte, Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner y Scott Rosenberg son productores ejecutivos de Midnight Radio. Newton Thomas Sigel y Patrick Moran también ejercen como productores ejecutivos. Amazon Prime Video Citadel Fecha de estreno de cada capítulo A partir del viernes 28 de abril la plataforma de streaming Amazon Prime Video liberará los primeros dos episodios y hasta el 26 de mayo seguirá publicando un nuevo capítulo cada semana. La plataforma vuelve a implementar la lógica de brindar al público algunos capítulos por semana como hizo con la serie Daisy Jones and The Six que estrenó el 3 de marzo. Capítulo 1 y 2 : viernes 28 de abril

