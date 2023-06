Chau a HBO Max: por qué ya no se pueden ver decenas de series y películas

Los cambios en HBO Max y en Disney+ han generado inquietud entre los suscriptores debido a la retirada de ciertas series y películas. Sin embargo, gracias a plataformas como Tubi, es posible seguir disfrutando de estos contenidos de forma gratuita.

La industria del streaming ha experimentado cambios significativos en los últimos tiempos, y HBO Max no ha sido la excepción. Tras la fusión entre Warner Bros. y Discovery Networks, este popular servicio de series y películas anunció la retirada de algunas de sus mejores series. Aunque esto ha desatado cierto malestar entre los suscriptores, existe un truco para seguir disfrutando de estos contenidos.

Los cambios tras la fusion

La fusión entre Warner Bros. y Discovery Networks ha logrado una serie de transformaciones en el servicio de streaming. Además del cambio de nombre en los Estados Unidos, pasando de HBO Max a Max, también se llevó a cabo la cancelación de proyectos en curso y la reorganización de distintas áreas de trabajo. Estos cambios han dejado claro que la nueva estrategia de negocios busca adaptarse a las nuevas demandas y necesidades del mercado.

El retiro de series y películas de HBO Max

Aparte de las cancelaciones de proyectos, Warner Bros. Discovery ha anunciado que ciertas series y películas serán retiradas de HBO Max, lo cual ha generado descontento entre los usuarios. No obstante, recientemente se ha revelado que algunos de estos contenidos encontrarán un nuevo hogar en otra plataforma.

La plataforma de streaming Tubi ha adquirido los derechos de series como "Westworld" y "The Nevers", que serán retiradas de HBO Max como medida de ahorro. Esto significa que los usuarios de Tubi podrán disfrutar de esta serie de forma gratuita y completa.

Tubi es un servicio de vídeo a la carta con publicidad (AVOD), lo que significa que los contenidos se presentan con publicidades intermitentes, similar a la televisión abierta y los servicios de cable. Samuel Harowitz, vicepresidente de Adquisición de Contenidos y Asociaciones de Tubi, expresó su satisfacción por esta asociación con Warner Bros., calificándola como una victoria para el streaming. Además, dijo que la empresa está comprometida en ofrecer una amplia variedad de programación y en salvar estas series que pronto dejarán de estar disponibles en HBO Max.

Disney+: Otro servicio que también realiza cambios

HBO Max se suma a la decisión de Disney+ de limita el contenido de su catálogo.

Al igual que HBO Max, Disney+ también anunció la cancelación y retirada de contenido de su catálogo. Series y películas como "Willow", "Big Shot", "Artemis Fowl", "Little Demon", "Magic Camp" y "The Mighty Ducks: Game Changers" dejarán de formar parte de Disney+. Esto ha generado preocupación entre los expertos, ya que muchos de estos contenidos no cuentan con una versión física disponible.

La posible solución de Tubi

Si bien Samuel Harowitz no ha confirmado específicamente si Tubi está en conversaciones con Disney+, ha dado indicios de una posible colaboración. Al ser consultado sobre ello, dijo que Tubi se guía por las señales de los clientes y que tienen una relación cercana con Disney en el ámbito del cine y la televisión. Esto sugiere que podrían estar en contacto para encontrar una solución que permita a los usuarios seguir accediendo a estos contenidos.