'Send It To Me': el Royal Mail homenajea a los Rolling Stones con sellos postales

11 de enero, 2022 | 10.48

Uno de los sellos dedicados de Royal Mail para conmemorar los 60 años de la banda de rock The Rolling Stones en 2022

Los Rolling Stones serán homenajeados con nuevos sellos postales en Reino Unido, en una serie dedicada a sus actuaciones en todo el mundo por la celebración del aniversario 60 de la banda de rock. La compañía británica Royal Mail dijo el martes que emitirá una serie especial de 12 sellos "como homenaje a uno de los grupos de rock más duraderos de todos los tiempos". Ocho sellos presentan imágenes del vocalista Mick Jagger, los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood y el fallecido baterista Charlie Watts actuando en diferentes conciertos alrededor del mundo: desde el Hyde Park de Londres en julio de 1969 hasta East Rutherford, Nueva Jersey, en agosto de 2019. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Los otros sellos muestran dos imágenes de la banda completa y dos de carteles de sus giras mundiales. Watts murió el año pasado, a los 80 años. "Pocas bandas en la historia del rock han logrado labrar una carrera tan rica y extensa como la de los Rolling Stones", dijo en un comunicado David Gold, director de Asuntos Públicos y Política del Royal Mail. "Han creado algunos de los álbumes más icónicos e inspiradores de la música moderna, con actuaciones en directo innovadoras". Formados en 1962, los Rolling Stones son uno de los grupos de rock más exitosos y longevos del mundo, con unas ventas estimadas de más de 240 millones de discos en todo el mundo y numerosos premios, entre ellos tres Grammys. Son el cuarto grupo musical que cuenta con una emisión de sellos del Royal Mail, tras The Beatles, Pink Floyd y Queen. Royal Mail dijo que había trabajado con los Stones y sus directivos en la colección de sellos postales, que salen a la venta el 20 de enero. Con información de Reuters