Qué es la sífilis, la ITS que crece entre jóvenes: síntomas y tratamiento

Según informaron los expertos, en los últimos años se registró un incremento en los contagios de sífilis. Cómo detectarla y cual es el mejor tratamiento.

En los últimos años, muchos médicos e infectólogos detectaron un incremento en los contagios de sífilis, una enfermedad de trasmisión sexual que es tratable con medicamentos poco invasivos. Cuáles son los síntomas de esta infección y cómo es el tratamiento que brindan los médicos.

"En el último tiempo se ha visto un incremento sostenido de infecciones de transmisión sexual (ITS) en nuestro país y en el mundo. Una de las que más aumentó su incidencia fue la sífilis", reveló Claudia Salgueira, presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) en diálogo con La Nación. El control anual para descartar alguna infección asintomática y el uso de métodos anticonceptivos de barrera son los principales consejos de los expertos para evitar los contagios en personas sexualmente activas.

En este marco, la coordinadora del área de VIH e ITS del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Adriana Durán, informó que "si bien no hay estadísticas completas en nuestro país, distintas fuentes muestran una tendencia en ascenso de las ITS más frecuentes como sífilis, gonorrea, chlamydia trachomatis, tricomoniasis, herpes simplex y el virus del papiloma humano (VPH)". "Otras como el VIH y las hepatitis por virus B y C se mantienen estables o en descenso", contó en contraposición.

Qué es la sífilis

La sífilis es una infección bacteriana que, generalmente, se contagia por transmisión sexual. Esta infección se trasmite por la bacteria treponema pallidium y avanza por etapas, en donde los síntomas pueden varias en cada una de estas instancias. A su vez, la sífilis puede contagiarse a través de relaciones sexuales de todo tipo, contacto con elementos infectados (como agujas con sangre), o de madre a hijo durante el parto.

La bacteria que causa la sífilis.

La primera etapa de la sífilis se caracteriza por la aparición de llagas indoloras en los genitales, el recto o la boca. Una vez que se cura la llaga inicial, la segunda etapa se caracteriza por la aparición de un sarpullido. Luego, no se presentan síntomas hasta la última etapa, que puede ocurrir años después. La etapa final puede provocar daños en el cerebro, los nervios, los ojos o el corazón.

Cuál es el tratamiento para curar la sífilis

En primera instancia, la única manera de detectar la infección es a través de un análisis de sangre. En el caso en que salga positivo, se pondrá en marcha el tratamiento que consiste en la aplicación de un medicamento y control al paciente infectado.

Sarpullidos causados por la infección de la sífilis.

La infección se trata con una inyección única de penicilina. Posterior a la aplicación, el paciente deberá realizarse chequeos de forma mensual o con la regularidad que recomiende el médico. A su vez, las parejas sexuales del paciente que se hayan vinculado sin protección de barrera, también deberán realizarse el test y someterse al tratamiento de ser necesario.