¿Cuáles son los cinco errores más comunes al cepillarse los dientes que deben evitarse?

El cepillado de dientes está expuesto a una serie de errores muy comunes

Una de las primeras acciones que las personas realizan al comenzar el día es cepillarse los dientes. Al estar recién despierto puede suceder que se lleven a cabo determinadas maniobras que se aconsejan no replicar con el paso del tiempo y corregirlas para evitar consecuencias negativas en lo que respecta a la salud bucal.

Se trata de una acción que en cuestión de pocos minutos se puede llevar a cabo con cierta facilidad, pero pareciera que no todos la realizan de la manera correcta. No solo alcanza con colocar una cantidad determinada de dentífrico y cambiar el cepillo cada un tiempo determinado para que este pueda remover los restos de comida que quedaron atrapados.

El cepillado de dientes está expuesto a una serie de errores muy comunes

"Me siento muy identificado. Totalmente cierto", expresó DemasiadoWifi, como figura su usuario de X (Ex Twitter) al compartir un video en el que se realiza una comparación entre las técnicas de cepillados de dientes en hombres y mujeres. Lo primero a mencionar es que ambos extremos no son aceptables para generar una limpieza efectiva. Hacerlo fuerte puede dañar las encías y muy despacio no permitirá remover los restos.

Cinco errores sobre el cepillado de dientes

Cepillarse con mucha frecuencia o poca: los extremos, en ambos casos, no son aconsejables en lo que respecta al cuidado de los dientes. Por un lado, no se tendrá una aceptable salud bucal, mientras que por otro es probable que se dañe el esmalte que cubre las piezas.

los extremos, en ambos casos, no son aconsejables en lo que respecta al cuidado de los dientes. Por un lado, no se tendrá una aceptable salud bucal, mientras que por otro es probable que se dañe el esmalte que cubre las piezas. Colocar mucha cantidad de dentífrico: hay una creencia de que el uso de mucha pasta permitirá cuidar a los dientes, pero no hay efecto alguno, sino que se estará desperdiciando el producto.

hay una creencia de que el uso de mucha pasta permitirá cuidar a los dientes, pero no hay efecto alguno, sino que se estará desperdiciando el producto. Cepillar rápido y con fuerza: aplicar bastante fuerza sobre el cepillo puede provocar que se dañen las encías y terminen sangrando. Además, los odontólogos recomiendan que el proceso de limpieza sea con movimientos pausados y dure no más de dos minutos.

aplicar bastante fuerza sobre el cepillo puede provocar que se dañen las encías y terminen sangrando. Además, los odontólogos recomiendan que el proceso de limpieza sea con movimientos pausados y dure no más de dos minutos. No enjuagar varias veces: lo mejor es hacerlo una vez y asegurarse que la cantidad de agua sea la suficiente para que permita remover la mezcla que se generó dentro de la boca.

lo mejor es hacerlo una vez y asegurarse que la cantidad de agua sea la suficiente para que permita remover la mezcla que se generó dentro de la boca. Cuidar el cepillo: en este punto se debe considerar que el cepillo es aconsejable cambiarlo cada tres meses y no usar el de otra persona porque podría provocar infecciones.

Antes o después del desayuno: cuándo hay que cepillarse los dientes y qué dicen los expertos

Otras de las dudas que se presenta es que muchas personas deciden limpiarse los dientes después de que desayunaron para que no queden restos de comida en su boca, aunque otros prefieren hacerlo apenas se despiertan tras una larga noche de sueño. La respuesta es una sola y no se trata de una recomendación que puede ser optativa o no.

"Durante la noche nuestra boca está expuesta a las bacterias durante el tiempo que estamos dormidos, mientras estamos despiertos tenemos diferentes actividades que ralentizan a las bacterias", señalaron desde Odontologic.