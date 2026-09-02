Salma Hayek, 60 años: "No me limpio la piel por las mañanas y uso agua de rosas para refrescarla"

Salma Hayek acaba de cumplir 60 años y sigue reivindicando una forma de entender la belleza alejada de las reglas estrictas. La actriz mexicana suele mostrarse con la piel al natural, sus canas y apuesta por rutinas de skincare sencillas que, según contó en distintas entrevistas, mantiene desde hace años. A la hora de cuidarse la piel, reveló que uno de sus secretos es no lavarse la piel por las mañanas.

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Esta costumbre, según explicó en una entrevista con The New York Times, viene de un consejo que aprendió de su abuela. La actriz sostiene que durante la noche la piel se regenera y, por eso, considera que no es necesario limpiarla nuevamente al despertarse. En lugar de utilizar un limpiador facial, refresca su rostro con agua de rosas.

Después aplica una crema hidratante para mantener la piel nutrida y protegida. Una rutina sencilla que encaja con su filosofía de no someter la piel a demasiados productos ni pasos innecesarios. Sin embargo, esta particularidad de su rutina no significa que la actriz renuncie por completo a la limpieza facial. Por la noche sí limpia su rostro, especialmente para retirar los restos de maquillaje y otros productos utilizados durante el día.

Además, es aficionada a los aceites faciales y utiliza aceite de coco para desmaquillarse. Hayek también ha hablado de su relación con el protector solar. Según dijo, lo usa cuando sabe que va a estar expuesta al sol, en lugar de incorporarlo necesariamente a su rutina diaria.

Lo que dicen los dermatólogos sobre no lavarse la cara por la mañana

Aunque el método de Salma Hayek forma parte de sus hábitos personales, no necesariamente es una rutina que funcione para todos los tipos de piel. La dermatóloga Natalia Jiménez, del Grupo Pedro Jaén y autora de Ponte en tu piel, recomienda en TELVA limpiar el rostro tanto por la mañana como por la noche.

La especialista explica que la piel facial concentra una mayor cantidad de glándulas sebáceas que otras zonas del cuerpo, por lo que considera recomendable mantener una higiene facial regular. Eso sí, la limpieza de la mañana no tiene por qué ser tan intensa como la de la noche. Mientras que por la noche puede ser conveniente realizar una limpieza más profunda para eliminar maquillaje, protector solar y otras sustancias acumuladas durante el día, por la mañana puede bastar con una limpieza más suave y adaptada a las necesidades de cada piel.

La dermatóloga también señala que una limpieza adecuada puede ayudar a mantener la salud de la piel y favorecer que los productos que se aplican posteriormente funcionen de manera más eficaz. El secreto de Salma no consiste necesariamente en seguir todas las reglas, sino en encontrar los hábitos que funcionan para ella y mantener una relación más relajada con el paso del tiempo.