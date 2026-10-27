Lo saben las mejores maquilladoras: “A partir de los 50, funciona muy bien un maquillaje que aporta calidez, luminosidad y vitalidad”.

A partir de los 50 años, elegir qué tipo de maquillaje es más favorecedor para el rostro puede ser muy beneficioso para suavizar las líneas de expresión e iluminar el rostro. Según maquilladores expertos, una muy buena técnica para aplicar durante esta etapa es el blonzing, muy elegido por los maquilladores de la reina de España Letizia Ortiz Rocasolan para conseguir un efecto buena cara sin endurecer las facciones.

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El bronzing combina colorete y bronceador para darle al rostro un aspecto fresco y natural, incluso durante los meses más fríos del año. Este técnica gana protagonismo como una alternativa al contouring tradicional: en lugar de esculpir el rostro con contrastes definidos, busca aportar calidez, color y un aspecto saludable. Es, además, uno de los recursos que suele lucir la reina Letizia, tanto en los Premios Planeta como en los Premios Princesa de Asturias.

Cómo maquillar la piel a partir de los 50 de forma natural, según expertos.

Qué es el blonzing y por qué favorece a partir de los 50

El nombre surge de la combinación de dos palabras en inglés: blush (colorete) y bronzing (bronceado). La técnica consiste en integrar ambos productos hasta que se fundan entre sí, sin dejar líneas visibles ni cortes de color. "El brozing busca imitar cómo cambia la piel cuando le da ligeramente el sol.

"El bronceador aporta calidez y dimensión, mientras que el colorete devuelve ese punto de color que hace que el rostro se vea vivo. Lo importante es que no podamos distinguir claramente dónde termina uno y dónde empieza el otro", explica Paula Aroca, maquilladora profesional y portavoz de Druni, en TELVA.

A diferencia del contouring, que busca definir los ángulos de la cara, el brozing apuesta por un resultado más natural y suave. "El objetivo no es esculpir el rostro, sino aportar calidez, luminosidad y vitalidad. Por eso funciona tan bien en maquillajes naturales y resulta especialmente interesante en pieles maduras, donde los contrastes demasiado marcados pueden endurecer visualmente las facciones", añade la experta.

Cómo maquillar la piel a partir de los 50 de forma natural, según expertos.

La clave está en acompañar la textura natural de la piel y evitar los productos que puedan apagarla. "A partir de los 50 interesa que el maquillaje acompañe la textura real de la piel. Un bronceador bien fundido en la zona alta del pómulo y un colorete que se solape ligeramente aportan dimensión sin recurrir a líneas de contorno”, asegura Aroca. Para conseguir un acabado fresco, recomienda optar por texturas cremosas o satinadas.

Cómo hacer bien el bronzing, paso a paso

Recrear esta técnica en casa es más sencillo de lo que parece. El primer paso es preparar la piel con una buena hidratación y luego aplicar una base ligera o corrector únicamente en las zonas donde haga falta. Después llega el turno del bronceador. "Se aplica en las zonas que tomarían color de forma natural, como la parte alta de los pómulos, las sienes, la frente y muy sutilmente, el puente de la nariz", recomienda la maquilladora.

Luego se incorpora el colorete, ligeramente por encima del bronceador. “Yo lo aplicaría ligeramente por encima del bronceador, desde la mejilla hacia la sien, y difuminaría ambos productos juntos", explica Aroca. El objetivo es que los tonos se integren sin que se distingan los límites entre uno y otro. Para finalizar, se puede sumar un poco de iluminador en la parte alta del pómulo para que ayude a dirigir la luz hacia el rostro.