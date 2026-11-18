Rutina facial sencilla para mujeres +60: te desinflama antes de empezar el día y en 10 minutos estás lista. Foto: Magnific

La piel del rostro dice más de lo que creemos. Cuando estamos cansadas la expresión de las ojeras nos delatan, o si hemos estado estresadas las marcas en la frente se endurecen. Es inevitable que nuestra cara hable y, de hecho, es una de sus tantas bellezas. Sin embargo, se puede aminorar ciertas marcas y arrugas indeseadas con una rutina facial sencilla, ideal para mujeres mayores de 60 años.

{{{htmlAmp}}}

Rutina facial sencilla para mujeres +60

Con el paso de los años, la piel pierde elasticidad, firmeza y capacidad para retener la humedad. Por eso, a partir de los 60, es importante adaptar los cuidados diarios para mantener el rostro hidratado y protegerlo de los factores externos que aceleran el envejecimiento cutáneo.

La clave para la belleza del rostro es mantener una rutina facial. Foto: Magnific

1. Limpieza suave por la mañana y por la noche

El primer paso es limpiar el rostro para retirar restos de maquillaje, transpiración, suciedad y exceso de grasitud. Lo ideal es utilizar un limpiador facial suave, sin perfumes intensos ni ingredientes agresivos, que no deje la piel tirante. Lo mejor es lavar la cara con agua tibia y secarla con pequeños toques de una toalla limpia, sin frotar.

2. Aplicar una crema hidratante

La hidratación es fundamental para mejorar la apariencia de las líneas de expresión y evitar que la piel se vea reseca. Conviene elegir una crema que contenga ingredientes como ácido hialurónico, glicerina o ceramidas, que ayudan a retener la humedad y fortalecer la barrera cutánea. Se puede aplicar en el rostro, el cuello y el escote.

3. Incorporar protector solar todos los días

Aunque esté nublado o no se planee pasar demasiado tiempo al aire libre, el protector solar es uno de los pasos más importantes. La exposición acumulada a los rayos UV contribuye a la aparición de manchas, arrugas y pérdida de elasticidad. Lo recomendable es utilizar uno de amplio espectro, con FPS 30 o superior, y renovar la aplicación cada dos horas cuando se permanece al aire libre.

4. Sumar un producto para tratar las arrugas

Para quienes buscan trabajar sobre las líneas de expresión y las marcas de la edad, se puede incorporar un sérum con ingredientes como niacinamida o retinol. Este último puede ayudar a mejorar la textura de la piel y atenuar algunas arrugas, pero debe introducirse gradualmente, comenzando con una concentración baja y pocas aplicaciones semanales. Si genera irritación, hay que suspenderlo y consultar con un dermatólogo. No se recomienda durante el embarazo.

5. Repetir la hidratación antes de dormir

Por la noche, después de la limpieza, se puede volver a aplicar una crema hidratante. Durante el descanso, este paso ayuda a reducir la sensación de sequedad y mantener la piel confortable. También es importante prestar atención al contorno de ojos, una zona delicada que puede necesitar un producto específico si presenta sequedad.