El radical cambio de Roly Serrano gracias a Maradona

Roly Serrano reconoció que no estaba pasando por un buen momento en cuanto a su estado de salud. El actor está tratando su obesidad y la cuarentena le sirvió para ordenar sus hábitos y empezar a cuidarse más. Además, admitió que uno de los papeles que tuvo que interpretar en el pasado le hizo abrir los ojos con respecto a la importancia de su salud.

En una entrevista con Primicias Ya, Serrano contó que durante la cuarentena pudo bajar 22 kilos. "Al principio me agarró una gastroenteritis terrible y estuve como dos semanas haciendo una dieta muy fuerte y bajé como 8 kilos. Y desde ahí me empecé a sentir mejor y mejoré mi alimentación, eso implica que en todos estos meses, durante la cuarentena, bajé 22 kilos. Me siento muy bien ahora", admitió.

El actor habló de lo importante que fue su actuación de Diego Maradona para tomar su decisión. Hace cinco años, Roly hizo de Maradona en la película "Juventud". "El momento que yo hago de Diego es ya grande y enfermo, y de pronto había un paralelismo también en mi proceso de vida en verme grande, yo tengo 5 años más que él... Y me dije 'Epa, cómo estoy yo?'... Y de ahí empezar cuidarme, fue un espejo muy importante y un momento muy groso interpretar a Diego. Agradezco muchísimo ese regalo que me hicieron", afirmó Serrano.

"Muchas veces se nos hace difícil a los actores interpretar a algunos personajes y mucho más difícil cuando es un personaje que aún está vivo, y sobre todo una figura como Maradona. Yo he tenido el honor y la suerte de haber sido reconocido en muchas partes del mundo por ese trabajo, pero interpretar a Diego fue un momento muy especial en mi carrera porque inclusive hasta yo tomé conciencia en una cuestión de salud", reconoció.

Durante el encuentro, el actor contó cómo transitó la cuarentena y dio detalles sobre cuáles fueron los hábitos que incorporó para vivir mejor: "Me acostumbré mucho a cocinarme yo y mejoré mucho con mi alimentación. Yo tenía un problema de apnea de sueño, no dormía bien y ahora duermo muy bien. Yo me llegaba a dormir hasta haciendo una nota, la última fue cuando fui al programa de Pamela David y esperando para salir al aire, me dormía. Yo iba de gira con la obra de teatro Casa Valentina y me dormía en la ruta a veces, eso era grave. Pero la salud es importante y ahora estoy mucho mejor"