La Negra destrozó a Olmedo y Pergolini por el escándalo de la vieja Rock and Pop

Hace unos días, Gustavo Olmedo lanzó un nuevo episodio de su podcast, Quemar un patrullero, en el que aseguró que Mario Pergolini buscó destruir a la Rock&Pop desde adentro después de su partida a Vorterix. Obviamente, las respuestas no tardaron en llegar y hoy, fiel a su estilo, Elizabeth La Negra Vernaci se despachó sin filtro contra el ex Director artístico de Rock&Pop: "Lo único que nos queda tener en la vida es dignidad. Y eso es algo que no se compra, se tiene o no se tiene".

En el episodio más reciente de su podcast, Gustavo Olmedo aseguró que padece de insomnio y cayó en un pozo depresivo por el calvario que lo hizo atravesar Mario Pergolini en sus últimos meses juntos en Rock&Pop. En el programa, Olmedo reconoció, entre otras cosas, que fue el "chivo expiatorio" en el despido de la Negra Vernaci de la radio y que eso le dejó secuelas que aún hoy sufre.

"Es un arrepentido que se portó como el orto con cada uno", destrozó Vernaci a Olmedo. La Negra no creyó nada de lo que esbozó el periodista en su podcast y se burló de él llamándolo "el depresivo que no puede dormir". "Llamalo a Pergolini que queremos hablar con él, a ver si puede dormir", se rió Humberto Tortonese sobre el insomnio de Olmedo. Pero Vernaci no se quedó atrás y aseguró: "Mario duerme lo más bien, porque si vos le pagaste un montón de plata a otra persona para que haga el trabajo sucio ¿por qué vas a dormir mal vos?".

La conductora también hizo mención a la respuesta de Diego Della Sala, otro despedido por Olmedo. Della Sala le respondió al ex Director Artístico a través de una publicación en Twitter en la que lo acusó de haberlo echado mientras su esposa de ese momento estaba embarazada de 7 meses. Además de decenas de mensajes de apoyo de distintos periodistas, Olmedo dio otra versión por la red social del pajarito y dijo que Della Sala no fue despedido sino que se fue por decisión propia.

Por otra, parte la Negra aprovechó para pegarle a Pergolini por el caso de Migue Granados, que se fue de Vorterix en medio de un conflicto con el director. El humorista se quejó recientemente de que a pesar de que Últimos Cartuchos no es más parte de la radio, siguen pasando repeticiones de sus programas de los últimos tres años sin ellos ver un peso. "¡Pagale a Migue Granados! Lo que pasa es que a Mario ahí le agarra el coso de los celos", exclamó Vernaci.

De todos modos, la Negra aclaró que difícilmente dejen de transmitir los programas de Últimos cartuchos, porque las radios suelen tener los derechos de los programas. También recordó que le sucede algo similar con material propio que pasan en Metro y Rock&Pop. "Lo único que nos queda tener en la vida es dignidad. Y eso es algo que no se compra, se tiene o no se tiene", cerró la conductora en su programa de FM Pop.