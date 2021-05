Moldavsky apuntó contra Mar Tarrés: "No fue graciosa ni divertida"

Tras los dichos antisemitas de Mar Tarrés, Roberto Moldavsky opinó sobre sus palabras y también sobre el humor alrededor del judaísmo.

El lunes pasado comenzó Showmatch y lo hizo con polémicas durante toda la semana. Una de ellas la protagonizó la humorista Mar Tarrés que lanzó un desubicado comentario sobre los judíos que sorprendió a todos y generó todo tipo de críticas. Todavía en el eje de la polémica, entre quienes opinaron de lo dicho por Tarrés estuvo Roberto Moldavsky, que cruzó a la humorista: "Fue un chiste desafortunado, malo".

El debut de Mar Tarrés en La Academia de Showmatch llegó con mucha polémica y no precisamente por su desempeño en la pista de baile. "Mi novio me dejó cuando empecé los ensayos. Yo le dije a mi coach 'quiero a un judío con plata'. Porque los judíos ahorran, tienen plata ahora", disparó la humorista dejando helados a todos. Dada la repercusión y rechazo que recibieron sus palabras, Tarrés salió a pedir disculpas públicas, aunque las mismas también recibieron muchas críticas.

En medio de la inmensidad de críticas a los dichos y las posteriores disculpas de Tarrés, Roberto Moldavsky habló del tema con Marcela Coronel en Mientras tanto (Mucha Radio). "Como no fue divertido, no fue gracioso, ese fue el problema. En el intento de arreglarlo lo complicó me parece, con un argumento que no se usa", comenzó asegurando el humorista y guionista, que también explicó que "no hay gente más gastadora que los paisanos".

"Creo que fue un chiste desafortunado, malo", definió sin filtro Moldavsky las palabras de Tarrés. De todos modos, el humorista se mostró contemplativo con cómo deberían actuar las autoridades con la participante de La Academia: "Yo no la llevaría al museo del Holocausto a hacer un curso. Estaría bueno explicarle lo que está diciendo". "No me parece que sea para condenarla, perseguirla, se mandó una macana", continuó el guionista y humorista al tiempo que aseguró que no conoce a Tarrés ni sabe cómo es como persona.

Mar Tarrés quedó en el centro de la polémica por sus comentarios antisemitas en La Academia.

Para cerrar sus sensaciones sobre los dichos de la humorista salteña, Moldavsky opinó: "Las cosas tienen que ver con quién las dice. Capusotto hace humor con los judíos y todos nos reímos". Entre otras críticas quien también expresó respecto a las palabras de Tarrés fue la directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, Marisa Braylan, que mostró su preocupación al resaltar que "lo peligroso no es solo que haya pasado esto en un programa que lo ve tanta gente, sino que nadie haya frenado la situación al aire".