Rodolfo D'Onofrio reveló que le gustaría ser Presidente de la Nación.

Finalmente llegó uno de los días más particulares, River Plate tendrá que enfrentarse a Independiente Santa Fe de Colombia por la Copa Libertadores con 10 jugadores. Rodolfo D'Onofrio, presidente del "Millonario" habló con F90 (ESPN) para explicar las gestiones dirigenciales que llevaron a cabo para que el partido de la noche del miércoles no se desvirtúe tanto. pero a la vez dejó una importante serie de declaraciones extra futbolísticas. "Me gustaría ser Presidente de la Nación", reveló el mandamás millonario.

En diálogo con F90, el programa que conduce "El Pollo" Vignolo, Rodolfo D'Onofrio hizo un repaso por algunas de las insólitas situaciones que enfrentará River Plate en el partido de este miércoles 19 de mayo por la Copa Libertadores de América contra Independiente Santa Fe de Colombia. Además de hablar de la actualidad millonaria y el futuro de su director técnico, Marcelo Gallardo, D'Onofrio se refirió a las elecciones que se realizarán en diciembre para definir al próximo presidente de River, teniendo en cuenta que él no se presentará después de dos mandatos consecutivos. "Volveré a la Belgrano, volveré a mi lugar", aseguró D'Onofrio sobre su futuro en el club de Núñez después de diciembre.

Pero al acercarse al final de la entrevista, D'Onofrio reveló que le envidiaba a los dirigentes "a los que les tocó el 1 a 1". En ese sentido, el mandamás riverplatense destacó que en esa época y con el dólar valiendo lo mismo que el peso, los jugadores podían cobrar sueldos similares a los europeos y era más sencillo incorporar estrellas mundiales, algo que no sucede hoy. "Me hubiera gustado tenerlo a Menem de presidente, porque tener un presidente que es de River sería extraordinario", sumó D'Onofrio sorprendiendo a todo el estudio de F90.

"Me hubiera gustado que un Presidente de la Nación fuera de River. Así por lo menos era más neutral", insistió unos momentos después D'Onofrio. Rápido de reflejos y conociendo que D'Onofrio es una persona cercana a algunos dirigentes políticos, Sebastián Vignolo le preguntó si le gustaría ser él ese jefe de Estado argentino que a la vez es hincha del "Millonario". Mientras aseguraba que sería un honor, la respuesta del empresario de 72 años fue contundente: "Me gustaría ser Presidente de la Nación".

A pesar de ser muy claro, D'Onofrio prefirió no seguir con el tema ante las sucesivas preguntas que se le plantearon desde el estudio respecto a una posible candidatura política y recalcó la importancia del encuentro de la noche del miércoles para el club que preside. Además, aunque no quiso ahondar en el tema, el mandamás millonario aprovechó también para pegarle al clásico rival y al ex presidente durante la entrevista en ESPN: "Con Macri de presidente fuimos varias veces perjudicados".