Martita Fort hizo pública una cruda confesión: "Es mi mayor miedo"

Martita Fort hizo una durísima revelación a través de sus redes sociales. Qué dijo la hija de Ricardo Fort en medio de las internas que vive la familia.

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años. Sin embargo, el reconocido mediático dejó decenas de misterios, por lo que el youtuber Damián Kuc se ha ocupado de investigar y tratar de reflotar algunos de los momentos más dramáticos que protagonizó a lo largo de su vida detrás de las cámaras. Consciente de esto, y de que a fin de año se lanzará una serie documental, Martita Fort reapareció en las redes para responder algunas preguntas sobre su intimidad y sorprendió con una confesión muy impactante.

"Me aburro así que hagan preguntas, que contesto todo", fue la propuesta que la hija de Fort publicó en una historia de Instagram. Como consecuencia, decenas de usuarios comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas. Aun así, la joven optó por responder una que, por cierto, fue muy curiosa: "¿Cuál es tu mayor miedo?".

Consciente de que el ambiente en el que se ha rodeado Ricardo Fort a lo largo de su vida fue muy complejo por la exposición que tuvo, y a que los últimos años de su vida los transitó en absoluta soledad, Martita manifestó: "Tener relaciones como las de mi papá”.

Martita Fort reveló su mayor miedo en las redes.

La interna familiar entre los hijos de Ricardo Fort y Virginia Gallardo

Luego de que un usuario de Instagram le consultara si bloqueó a Virginia Gallardo de las redes sociales, Martita Fort respondió de manera contundente, dejando en claro que no estuvo de acuerdo con que la panelista no forme parte de la serie de su padre: "Yo no tengo nada en contra de ella. De hecho le escribí después de Intrusos para aclarar esto, pero se ve que estuvo muy ocupada para contestarme".

Hace algunos días, Gallardo utilizó su lugar de trabajo en Intrusos y habló sobre la polémica en que está envuelta. “Esto no es personal. Esta persona no lo conoció a Ricardo, no deja de ser un negocio para esa persona. ¿De qué voy a tener miedo? Esto era real, más allá de lo que la gente pueda opinar. Las cosas que yo he hecho para cuidarlo”, expresó la ex participante de Bailando por un sueño y continuó: “Yo estoy acá, no necesito que muestren nada que me dejen bien parada. Sé lo que vivimos. A Ricardo lo quería y lo conocí en un momento de mi vida que me hizo bien. Para mí era una familia, estaba sola en Buenos Aires”.

Cuándo se estrena la serie documental de Ricardo Fort

Para ahorrar tiempo, Martita Fort aclaró en una misma publicación algunas cuestiones. “Es una serie documental. Se espera para fin de año (pandemia mediante) y es una plataforma internacional pero no puedo decir cuál”, detalló. Por último, agregó dos datos importantes: “Si. Participa mucha gente y el tráiler no sé cuándo sale”.