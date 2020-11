El 25 de septiembre se cumplen 7 años de la trágica muerte de Ricardo Fort. En una vieja entrevista, uno de los personajes más mediáticos de la última década ponderó el gobierno de Cristina Kirchner. También habló de su fanatismo por Evita.

Pese a que ya pasaron varios años del fallecimiento de Fort, el heredero del imperio de los chocolates Felfort sigue ocupando espacio en los medios y siempre surgen nuevas noticias sobre su entorno o datos desconocidos sobre su vida. Esta vez un video publicado en Youtube mostró el poco explorado lado político del cantante y dejó indicios que muestran su afinidad con el peronismo.

En las imágenes se puede ver recortes de una nota que el cantante y actor le dio a Clarín durante una votación presidencial, en la que se refirió a sus inclinaciones políticas y valoró al por entonces gobierno de Cristina Kirchner. "Le doy bola a lo que pasa en el país y a lo que hace el Gobierno para el país y eso me hace decidir a quién voy a votar. Yo me guío por lo que se hizo, creo que manejar el país no es nada fácil", afirmó Fort.

Al tiempo que resaltó: "Hacer cosas en este país es muy difícil cuando hay tantas cosas que cambiar y se van cambiando de a poco. Se han cambiado muchísimas cosas y creo que hay que darles la oportunidad para que sigan cambiando y sigan actuando. Cambiar un país no es de un día para el otro ni de cuatro años para cuatro años. Lleva tiempo y hay que darle tiempo a la gente para que lo cambie".

Para rematar, ante la pregunta de qué esperaba de la nueva presidencia, Ricky respondió que aguardaba "que siga haciendo lo que viene haciendo".

Ricardo Fort y su fanatismo por Evita

Fort no sólo mostró su afinidad con el kirchnerismo, sino que también habló de su admiración por Eva Perón. El chocolatero lo reveló en una entrevista para Duro de Domar.

"Me enamoré de Eva Perón fue cuando mi madre la vio en España. Empecé a investigar la vida y soy un tremendo fan. Me gustaba el caracter que tenía, lo que hacía, cómo hablaba, lo que pensaba, lo que decía, lo inteligente que era", resaltó el "Comandante" en aquella oportunidad.

Y frente a la pregunta de Daniel Tognetti sobre si era peronista, replicó: "Soy evitista. Para mí Perón era un tipo muy inteligente, mi padre lo admiraba mucho".