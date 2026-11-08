Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 8 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que cada domingo el cartón del Telekino tiene un color distinto: verde, azul, violeta y más. Ese color sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.
Además, el número de cartón no es solo un dato de control: también se usa para sortear premios especiales como autos, casas y viajes. Así que, mientras llega la hora del sorteo, tené tu boleta a mano y revisá bien el color.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos que no hace falta pegar los 15 números para ganar. Si tenés 11, 12, 13 o 14 aciertos, también te llevás premios en efectivo.
La lógica es simple: mientras más aciertos, mayor es el monto a cobrar. Así que, aunque el pleno quede lejos, tu boleta todavía puede tener premio. Andá revisando tus números con calma y guardá el comprobante.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos un dato clave: el premio mayor de 15 aciertos sale muy seguido, pero cuando una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente.
Ese efecto puede transformar el sorteo en una verdadera caza por pozos hiper millonarios, capaces de romper récords y multiplicar la ansiedad de quienes ya tienen su boleta en mano.
Así que, mientras aguardamos la previa, revisá tus combinaciones y seguí el minuto a minuto del Telekino en El Destape.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del sorteo de este domingo, te contamos que el Telekino no se juega solo con las bolillas. Además del tradicional sorteo por aciertos, cada domingo se ponen en juego premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes.
La clave está en el número de serie único que viene impreso en tu cartón. Ese código participa de los sorteos especiales, así que nunca tires tu boleta sin revisar todo. La ansiedad por los resultados es grande, pero vale la pena mirar cada detalle: tu cartón podría tener un premio extra.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos que el premio mayor de 15 aciertos suele salir con frecuencia. Pero cuando una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el sorteo siguiente.
Ese mecanismo puede generar pozos hiper millonarios y romper récords. Así que, si tu boleta no se llevó el mayor premio en la jornada anterior, la expectativa crece para esta previa: todos los ojos están puestos en si el pozo vacante vuelve a jugar o si esta vez aparece un afortunado.
Tomate unos minutos, revisá tus números y preparate: en breve saldrán los resultados del Telekino. La ansiedad se calma con información y con la boleta bien controlada.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el Telekino no se juega solo con las bolillas. Cada domingo, además del sorteo tradicional por aciertos, se sortean premios espectaculares usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón.
¿De qué hablamos? De autos 0km, camionetas o viajes, entre otros premios que pueden cambiar tu domingo. Por eso, nunca tires tu boleta sin revisar todo: el número de cartón también juega.
Así que tomate un minuto, mirá bien ese código y quedate atento a los resultados. La suerte no siempre está donde uno la busca.