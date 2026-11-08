Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 8 de noviembre

¿Qué significa el Color del Cartón?

Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que cada domingo el cartón del Telekino tiene un color distinto: verde, azul, violeta y más. Ese color sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.

Además, el número de cartón no es solo un dato de control: también se usa para sortear premios especiales como autos, casas y viajes. Así que, mientras llega la hora del sorteo, tené tu boleta a mano y revisá bien el color.