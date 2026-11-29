El Rekino: una segunda chance

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que hay un detalle clave en tu cartón que puede darte otra oportunidad. Se trata del Rekino, un segundo sorteo pensado para quienes no tuvieron suerte en el sorteo principal.

En la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos, pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino. Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra.

Así que, mientras la ansiedad crece y se acerca la hora del sorteo, revisá bien tu boleta: esa segunda chance también puede cambiar la jornada.