Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 29 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este Domingo, 29 de noviembre, te contamos un dato para calmar la ansiedad: en el Telekino no hace falta pegar los 15 números para ganar. Si tenés 11, 12, 13 o 14 aciertos, también te llevás premios en efectivo. Mientras más aciertos, mayor es el monto a cobrar.
Así que revisá tu boleta con atención: hay más chances de llevarte un premio de lo que parece. Seguí conectado al liveblog para conocer los resultados del sorteo.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que hay un detalle clave en tu cartón que puede darte otra oportunidad. Se trata del Rekino, un segundo sorteo pensado para quienes no tuvieron suerte en el sorteo principal.
En la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos, pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino. Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra.
Así que, mientras la ansiedad crece y se acerca la hora del sorteo, revisá bien tu boleta: esa segunda chance también puede cambiar la jornada.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el premio mayor del Telekino (los 15 aciertos) sale muy seguido. Pero si una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente.
Ese efecto puede generar pozos hiper millonarios que rompen récords y mantienen la atención de los apostadores. Seguí la previa del sorteo con nosotros.