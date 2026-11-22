¿Qué significa el Color del Cartón?

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos que cada cartón tiene un color distinto (verde, azul, violeta, etc.). Ese detalle no es azar: sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.

Además, el número de cartón entra en juego para los premios especiales que sortea el Telekino, como autos, casas y viajes. Por eso, además de revisar tus números, conviene tener a mano el cartón y fijarse bien en el color de la jornada.

La ansiedad por la previa se hace sentir, pero mientras tanto podés controlar que tu boleta sea la de este domingo y esperar con atención los resultados.