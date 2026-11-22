Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 22 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos que cada cartón tiene un color distinto (verde, azul, violeta, etc.). Ese detalle no es azar: sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.
Además, el número de cartón entra en juego para los premios especiales que sortea el Telekino, como autos, casas y viajes. Por eso, además de revisar tus números, conviene tener a mano el cartón y fijarse bien en el color de la jornada.
La ansiedad por la previa se hace sentir, pero mientras tanto podés controlar que tu boleta sea la de este domingo y esperar con atención los resultados.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos que el premio mayor de los 15 aciertos sale muy seguido. Pero si una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente. Así se generan pozos hiper millonarios que pueden romper récords.
Tomate unos minutos para revisar tu boleta y seguir la previa con calma: la ansiedad juega malas pasadas. En breve conoceremos los resultados del sorteo.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo 22 de noviembre, te contamos que cada jornada dominical el cartón tiene un color distinto (verde, azul, violeta, etc.). Ese detalle no es decorativo: sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.
Además, el color ayuda a reconocer rápidamente el cartón válido para los premios especiales —autos, casas y viajes— que se sortean con el número de cartón. Así que, mientras la ansiedad crece y aguardamos la salida de los números, revisá bien el color de tu boleta: puede ser la pista que te lleve a la fortuna.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que el premio mayor —los 15 aciertos— sale muy seguido. Pero cuando una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente. Así se generan pozos hiper millonarios que rompen récords y mantienen la ansiedad a flor de piel.
Por eso, si todavía no salió tu combinación, no te apures: la previa de este domingo puede tener ese empujón acumulado que todos sueñan. Controlá tu boleta y seguí el minuto a minuto del sorteo.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos, pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino.
Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. Así que no descartes tu boleta: revisá bien ambos sectores cuando se conozcan los resultados.