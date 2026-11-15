Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 15 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos un detalle que muchos pasan por alto. En la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos, pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino.
Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. Así que no descartes tu boleta: revisá bien el cartón y seguí atento a la previa.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos un dato clave para calmar la ansiedad: además del sorteo tradicional por aciertos de bolillas, todos los domingos se sortean premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes usando el número de serie único impreso en tu cartón. Por eso, nunca tires tu boleta sin revisar todo: ese número podría ser el gran ganador de la jornada.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el premio mayor del Telekino, los 15 aciertos, suele salir seguido. Pero si una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente.
Ese mecanismo puede generar pozos hiper millonarios y romper récords. Por eso, en la previa de este domingo, 15 de noviembre, conviene tener la boleta a mano y controlar cada número con atención.
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos que el premio mayor (los 15 aciertos) suele salir muy seguido. Pero cuando una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente. Así se generan pozos hiper millonarios que pueden romper récords. Tomate un momento para revisar tu boleta y seguir la previa con nosotros.