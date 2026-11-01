Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 1 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 3 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos, pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino.
Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. Una alternativa para seguir ilusionado con tu boleta mientras se sortea la jugada principal.
Hace 18 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
En la previa del Telekino, mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el Rekino es una segunda chance: en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos, pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino.
Si no ganaste nada arriba, no tires la boleta: el Rekino te da otra oportunidad de llevarte un pozo extra. Controlá bien tu cartón y seguí atento al liveblog porque en breve llegan los resultados.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el premio mayor del Telekino, los 15 aciertos, sale muy seguido. Pero si una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente.
Ese efecto puede generar pozos hiper millonarios que rompen récords y mantienen la ansiedad a full. Así que en esta previa, respirá hondo: la curiosidad también juega y tu boleta puede esperar unos minutos más.