Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 1 de noviembre

El Rekino: una segunda chance

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos, pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino.

Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. Una alternativa para seguir ilusionado con tu boleta mientras se sortea la jugada principal.