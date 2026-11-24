Una remera blanca y un jean básicos pueden convertirse en el punto de partida para probar distintas combinaciones de accesorios esta primavera. No hace falta guardar las piezas doradas cuando se usan las plateadas: mezclarlas en un mismo look es una forma de volver a usar collares, pulseras y anillos que ya están en el joyero.

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La propuesta también permite experimentar con el layering, una técnica que consiste en superponer accesorios de diferentes largos, volúmenes y texturas. La marca brasileña de bijouterie Morana compartió en una serie de consejos para ponerla en práctica, sin necesidad de renovar el guardarropa.

“Es importante recordar que la moda también es una forma de expresión. En Morana creemos mucho en la libertad para experimentar, por eso, más que seguir reglas, lo ideal es encontrar combinaciones alineadas al estilo de cada persona que le aporten confianza a la hora de vestirse”, señala Christina Santiago, responsable de marketing de la marca, en el comunicado.

Cómo combinar accesorios dorados y plateados

Una manera sencilla de empezar es elegir dos anillos de diseño similar, uno dorado y otro plateado. “Mezclar dorado y plateado es una tendencia que ganó mucho espacio en la moda y permite crear combinaciones llenas de personalidad. Lo mismo ocurre con el mix de materiales, como metales, perlas, piedras y elementos de color”, resalta Christina.

La mezcla no tiene por qué limitarse a los colores metálicos. Según la experta, también se pueden incorporar materiales como perlas y piedras, o accesorios con detalles de color. La elección dependerá de las piezas disponibles y del efecto que cada persona quiera conseguir: desde una combinación discreta hasta otra con más presencia.

Para probar la idea en un look básico, una opción es usar una remera blanca y un jean con dos cadenas de distintos largos, una dorada y otra plateada, y sumar un anillo o una pulsera. A partir de esa base, se pueden agregar o quitar piezas hasta encontrar una combinación que resulte cómoda.

El truco de los collares de distintos largos

Superponer collares es una de las formas más conocidas de incorporar el layering. Morana propone comenzar con una cadena corta y delicada, agregar un collar de largo medio y terminar con una pieza más larga. La diferencia entre los largos permite que cada accesorio se distinga.

Otra posibilidad es jugar con los grosores: una cadena fina junto a otra más voluminosa genera contraste, incluso si ambas son del mismo tono. Si se quiere sumar dorado y plateado, se puede alternar el color de las cadenas sin necesidad de que sean idénticas.

El mismo criterio sirve para pulseras y anillos: se pueden combinar piezas de distintas formas, tamaños y acabados. No hace falta usar todo a la vez; la idea es probar qué accesorios funcionan juntos y ajustar la cantidad al gusto personal.

Cómo equilibrar los accesorios con la ropa

Antes de elegir las piezas, conviene mirar el conjunto completo. Una prenda lisa, como una remera blanca, ofrece una base sencilla para experimentar con varios accesorios. En cambio, frente a una prenda con muchos detalles, se puede optar por una selección más puntual si se busca un resultado más equilibrado.

Santiago propone identificar qué pieza será la protagonista y cuáles la acompañarán. “Por ejemplo, si elegimos un collar voluminoso, podemos equilibrar el conjunto con aros más delicados”, explica. Para quienes quieran sumar accesorios en las orejas sin tener varias perforaciones, la marca también menciona los ear cuffs o piercings falsos, que permiten probar distintas combinaciones sin necesidad de agujeros adicionales.

La propuesta de Morana es aprovechar lo que ya se tiene y encontrar nuevas formas de usarlo. Como resume Christina, "es una manera de multiplicar las posibilidades de uso de las piezas y darle una nueva interpretación al look, sin necesidad de invertir en un guardarropa nuevo”.