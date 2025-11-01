Legisladores de EEUU intensifican llamamientos para que Andrés aborde vínculos con Epstein

FOTO DE ARCHIVO: Servicio religioso de la Familia Real el día de Navidad en la finca de Sandringham

nov (Reuters) -Los miembros de un comité del Congreso estadounidense que investiga el caso de Jeffrey Epstein han intensificado sus peticiones para que Andrew Mountbatten Windsor responda a las preguntas sobre sus vínculos con el difunto financiero y agresor sexual, informó el sábado la BBC.

El rey Carlos despojó a Andrés de su título de príncipe y lo desalojó de su mansión en los terrenos del castillo de Windsor el jueves, en respuesta a la indignación que se había acumulado en torno al príncipe durante años de titulares perjudiciales sobre su comportamiento.

El palacio de Buckingham dijo que las censuras eran necesarias a pesar de que Andrés ha seguido negando las acusaciones realizadas en su contra.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En Estados Unidos, la decisión del rey provocó más llamamientos para que Andrés revele todo lo que sabe sobre Epstein, sobre todo a la luz de la expresión de solidaridad por las víctimas de abusos en la declaración del jueves del palacio.

La BBC dijo que al menos cuatro miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga la gestión del Gobierno de Estados Unidos en el caso Epstein habían renovado los llamamientos para que Andrés testifique.

Citaba a uno de ellos, el congresista demócrata Raja Krishnamoorthi, diciendo: "Confiese, comparezca ante el Congreso de Estados Unidos, testifique voluntariamente, no espere a una citación, venga a testificar y díganos lo que sabe".

"No sólo para hacer justicia a los supervivientes, sino para evitar que esto vuelva a ocurrir".

Otro congresista demócrata, Suhas Subramanyam, dijo que Andrés podría comparecer a distancia con un abogado y hablar con el panel en privado.

Se ha pedido al Palacio de Buckingham que haga comentarios.

El viernes, el secretario de Comercio británico, Chris Bryant, dijo a la BBC que Andrés debería acudir a Estados Unidos para responder a las preguntas sobre Epstein.

Por otra parte, el sábado, la Oficina Independiente para la Conducta Policial, organismo de control de la policía de Inglaterra y Gales, dijo que, a la luz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre Andrés, se había puesto en contacto con la Policía Metropolitana para "saber si hay algún asunto que cumpla los criterios para que se nos remita".

En respuesta, un portavoz de la Policía Metropolitana dijo que en 2016 los agentes habían llegado a la conclusión de que "otras jurisdicciones y organizaciones" estaban en mejores condiciones para perseguir las acusaciones específicas y se tomó la decisión de no proceder a una investigación penal completa.

Con información de Reuters