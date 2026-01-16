La guerra del príncipe Enrique contra la prensa británica llega a su fin con el caso del Daily Mail

FOTO DE ARCHIVO: El príncipe Enrique en Canadá

Por Michael Holden y Sam ‍Tobin

LONDRES, 16 ene (Reuters) - La guerra del príncipe Enrique contra la prensa británica se encamina hacia un enfrentamiento final la próxima semana con el ‍inicio de su demanda sobre privacidad ⁠contra el editor del poderoso periódico Daily Mail por supuestas acciones ilegales que, según él, contribuyeron a su marcha a Estados Unidos.

Enrique, de 41 años, que era un niño cuando su madre, la princesa Diana, murió en 1997 en un accidente de coche perseguido por los paparazzi, lleva mucho tiempo resentido por las tácticas a menudo agresivas de los medios de comunicación británicos y ha prometido exigirles responsabilidades.

El hijo menor del rey Carlos de Inglaterra, y otros seis demandantes, entre ellos el ‌cantante Elton John, han interpuesto una demanda contra Associated Newspapers por ⁠años de supuesta conducta ilegal, que va ⁠desde la intervención de líneas telefónicas hasta la obtención de historiales médicos personales.

Associated ha rechazado cualquier delito, calificando las acusaciones de "calumnias absurdas" y parte de una conspiración.

ENRIQUE ‍DECLARARÁ ANTE EL TRIBUNAL POR SEGUNDA VEZ

A lo largo de nueve semanas, Enrique, John y los demás demandantes —el marido de John, ⁠David Furnish, las actrices Liz Hurley y ‌Sadie Frost, la activista Doreen Lawrence y el exlegislador británico Simon Hughes— declararán ante el Tribunal Superior de Londres y serán interrogados por los abogados de Associated.

La comparecencia del príncipe está prevista para el próximo jueves.

Será su segunda comparecencia en el banquillo de los testigos en tres años, después de que ‌en 2023 se ‌convirtiera en el primer miembro de la realeza británica en declarar en 130 años en otro juicio.

El equipo jurídico de los demandantes también interrogará a altos cargos actuales y anteriores de Associated, incluidos varios directores de periódicos nacionales.

Es mucho lo que está en juego para ​ambas partes, no solo por la reputación de los medios y de los demandantes, sino también porque las costas judiciales ascenderán a decenas de millones de libras.

Los detractores afirman que Enrique, duque de Sussex, está resentido por la cobertura desfavorable que ha recibido, desde sus juergas en su juventud hasta las peleas con su familia y su marcha de Reino Unido en años posteriores.

Pero sus partidarios dicen que es una causa ‍noble contra unos medios de comunicación a veces inmorales.

"Parece estar motivado por mucho más que el dinero", afirma Damian Tambini, experto en regulación y política de medios y comunicaciones de la London School of Economics.

"En realidad está intentando, junto con muchos de los otros denunciantes, influir en el cambio de los periódicos".

Enrique y su esposa ​estadounidense Meghan han citado el acoso mediático como uno de los principales factores que les han llevado a renunciar a sus obligaciones reales y mudarse a California en 2020.

Elton ​John, de 77 años, también tiene antecedentes en los tribunales con la prensa británica, demandando con éxito a periódicos como el Daily Mail por difamación. ⁠En 1988, The Sun le indemnizó con un millón de libras (1,34 millones de dólares) por una acusación falsa sobre sesiones de sexo con prostitutas.

(1 dólar = 0,7464 libras)

(Información adicional de Kate Holton; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Patrycja Dobrowolska)