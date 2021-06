Wanda Nara le regaló un caballo a su hija y ya hay polémica en las redes

La esposa y representante de Mauro Icardi gastó una fortuna en el particular obsequio para la pequeña Francesca y algunos la destrozaron.

De alguna u otra manera, Wanda Nara siempre se las arregla para ser noticia en su Argentina natal más allá de que vive en París. Ahora, algunos la destrozaron en las redes sociales luego de la publicación de ella misma en su cuenta oficial de Instagram, en la que mostró que le regaló ¡un caballo! a su hija Francesca.

A través de @wanda_icardi, la mediática posteó una serie de fotos tanto de ella como de la pequeña con el animal en cuestión, que significó el particular obsequio. Incluso, en un breve video como parte de la misma publicación, se puede observar a "Fran" cabalgando con una sonrisa dibujada en su rostro.

Casi al instante, muchos comenzaron a destrozar de manera virtual a la esposa y representante del futbolista Mauro Icardi. Incluso, ciertos comentarios de sus casi ocho millones de seguidores fueron muy duros, fuertes y contundentes.

"Montar y comer animales no tiene nada que ver con amarlos", "eso no te lo puede comprar ni Mastercard", "montar a caballo no es amor por los animales", "no me gusta que tenga un tipo látigo ese señor", "pasión no es montarlos" y "los animales no son cosas para divertir a los demás" fueron apenas algunos de los mensajes que cruzaron a la hermana de Zaira en "Insta".

Allí también se puede ver a la hermana de Francesca, Isabella, disfrutando del caballo a pleno y bien custodiada por un especialista.

La publicación de Wanda Nara con el caballo que le regaló a su hija Francesca

La presentadora escribió: "La pasión de Francesca por los animales me emociona. A su familia de animales se suma su nuevo caballo que le regalé con tanto amor, como el de ella por los animales. Tenemos, en la medida en que podemos, que incentivar los sueños y los gustos de cada niño, para que de chicos sumen experiencias que recordarán con amor cuando sean adultos. Hermoso día de caballos con ´Fran´ e ´Isi´ (que sigue los pasos de su hermanita)".

Appaloosa, la exclusiva raza de caballos que eligió Wanda Nara: cuánto valen

Allí se puede apreciar al equino que se diferencia de otras razas por su pelaje "pecoso". En este caso, la empresaria adquirió un ejemplar blanco con pintas marrones. Se trata de los caballos appaloosa (o apalusa), una especie criada según las normas de la asociación Appaloosa Horse Club de Idaho (Estados Unidos), que busca preservar a los oriundos de la tribu Nez-Perce, que se encuentra casi extinta.

En la Argentina, acceder a este tipo de animales puede costar desde 60 mil hasta 150 mil pesos dependiendo sus características especificas, de los años que lleve de crianza y de sus papeles de inscripción.