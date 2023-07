Lo grabaron a Peter Lanzani, él se enojó y hubo polémica por su respuesta

El actor se volvió tendencia en las redes sociales por su peculiar accionar frente a la cámara de un creador de contenido.

Luego de un tiempo alejado de los medios y abocado al 100% a su carrera actoral, Peter Lanzani volvió a convertirse en noticia. El reconocido actor fue el protagonista de un polémico video que recorrió las redes sociales y llamó la atención de miles de internautas por su actitud frente a las cámaras.

La situación tuvo lugar en un bar de Madrid, país en el que el actor se encuentra desde hace un tiempo. En este sitio, un famoso tiktoker y creador de contenido, llamado Tomás Mazza, se encontraba haciendo un video con los detalles del lugar. Sin embargo, en un momento se acercó a la barra y grabó sin querer uno de los clips más virales del fin de semana.

Mazza quiso grabar una alcancía en forma de chancho que había arriba de la barra, pero no se dio cuenta que la cámara estaba captando también a Lanzani, que se encontraba sentado en la misma mesa. Al ver la actitud del creador de contenido, el actor pensó que lo estaban grabando sin su consentimiento y fue contundente: "No me grabes, ¿puede ser?".

El tiktoker reaccionó con rapidez sin reconocer a Lanzani y le replicó: "Ah si... obvio. Estoy grabando al chancho igual. Es más interesante el chancho que vos". Sin embargo, luego se acercó con su amigo, le comentó la situación y fue su colega quien le dijo que se trataba del actor.

Finalmente, el creador de contenido aclaró la situación: "Mirá si voy a encontrarme a un actor y le voy a poner la cámara acá". Luego concluyó: "No sé quién es. O sea, sé quién es, pero no lo reconocí. Fue muy random. Vamos a pedirle perdón, porque piensa que lo filmé y, posta, no lo hice. Siento que quedé re mal". Rápidamente, el clip se volvió viral y hubo quienes repudiaron la actitud de Lanzani como quienes cuestionaron la buena fe del tiktoker.

Las fotos que reavivaron los rumores de reconciliación entre Lali Espósito y Peter Lanzani

La pareja que conformaron Lali Espósito y Peter Lanzani entre el 2006 y el 2009 fue una de las más queridas por el público juvenil. Tanto así que cada vez que los fanáticos tienen la oportunidad, recuerdan los mejores momentos de la dupla y aprovechan el buen vínculo que mantienen entre ellos para soñar con alguna reconciliación entre ellos.

Hace trece años que Espósito y Lanzani decidieron finalizar su relación luego de protagonizar cuatro exitosas temporadas de Casi Ángeles en conjunto. Durante los primeros años luego de su distanciamiento, los actores decidieron cortar su vínculo y continuar por caminos separados, motivo por el que no volvieron a mostrarse en conjunto públicamente. Pero ahora, volvieron a acercarse y los fanáticos enloquecieron.

Fue Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, quien brindó más información sobre esta supuesta reconciliación entre los famosos. "Ustedes saben que los rumores de romance de Lali y Peter se han instalado hace algunas semanas y me llegó data de algo llamativo qué pasó en los últimos días", reveló el periodista. Luego, continuó: "Los artistas asistieron al cumpleaños de una guionista llamada Erika Halvorsen, productora además de El Fin del Amor, la última serie que hizo Lali y fueron súper camuflados".

En este marco y luego de mostrar una foto en donde se los veía a ambos de perfil dentro de un boliche, el periodista profundizó en el tema. "Según lo que me contaron fueron juntos y ella lo habría invitado a ir, y él aceptó, y hay fotos de lo que te estoy contando", continuó. Luego, sentenció: "Las imágenes de la fiesta hablan por sí solas y tendremos que esperar a ver si finalmente confirman que están saliendo o no".