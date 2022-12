La increíble predicción mundialista de Hernán Casciari en 2019: "Era deseo"

Hernán Casciari reveló en sus redes sociales una premonición sobre la final del Mundial de Qatar y Argentina que ni él mismo recordaba.

Hernán Casciari le contó a sus seguidores una premonición que tuvo hace tres años sobre la final del Mundial de Qatar 2022 en la que hablaba de que Argentina iba a jugar el partido definitorio. "No era presagio, era deseo", se sinceró el escritor en su cuenta de Twitter. A horas de hacer emocionar a Lionel Messi con un nuevo texto, el escritor reveló otro detalle particular.

La emoción que se vivió en Argentina durante todo este año mundialista generó que millones de argentinos hicieran promesas en caso de que el conjunto de Lionel Scaloni se consagrara como el mejor del mundo en Qatar. Pero también se fueron viralizando predicciones y coincidencias que hacían pensar a todos que este Mundial sería cuando se cortaría la sequía de 36 años.

"Me acaban de avisar que el 7 de febrero de 2019, en directo por Telefe, vaticiné final argentina con prórroga de infarto en en Mundial de Qatar", reveló en ese sentido Hernán Casciari en las últimas horas en su cuenta de Twitter, sorprendido ante su premonición, que ni siquiera él recordaba. En la misma publicación también compartió el video en el que se lo escucha leer un texto con el vaticinio.

"En la final de Qatar, en 2022, cuando Argentina empiece a jugar la prórroga, cuando mi corazón esté a punto de estallar, mis dos hijas van a estar al lado mío, en el sofá, temerosas de mi infarto, inmensas, convertidas en todas las mujeres que perdí", cerró Casciari la lectura de su texto en febrero del 2019 en la pantalla de Telefe. De todos modos, el propio escritor se encargó de aclarar en su publicación de Twitter: "No era presagio, era deseo".

Messi y Anto Roccuzzo se conmovieron con el relato de Hernán Casciari: "Nos hicieron llorar"

"Me llega un mensaje, no lo pude terminar de escuchar. Me quedé en shock, vi que lo nombraba a Hernán y decidí compartirlo con ustedes al aire. El mensaje es de Lionel", expresó Andy en la emisión de Perros de la Calle del jueves 22 de diciembre. "Hola Andy ¿cómo andas? Te quería mandar este audio porque estamos acá, nos levantamos con Anto y estábamos tomando mate", comenzó.

"Me puse a mirar un poquito de TikTok y vi ahí lo que contaste, y la verdad que buenísimo. Me alegro de que te haya superado, que haya salido todo bien, que hayas contado lo que contaste", expresó Leo, frente a la atenta mirada de Andy y Casciari, sumamente emocionados. "Después pasó un ratito y Anto me mostró lo de Hernán, lo que escribió, lo que contó, cómo lo contó, la verdad que fue impresionante, nos pusimos a llorar los dos", confesó.

El cuento de Hernán Casciari se llama Messi y su valija, y se filtró un adelanto de la crónica hace pocos días que saldrá próximamente en Revista Orsai. "Es algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo, quería mandarle un saludo, agradecerle a los dos, decirle que los escuchamos, nos emocionamos, me hicieron llorar y quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande para todos", concluyó Messi.

Una vez terminado el audio, Andy y Casciari se miraron con lágrimas en los ojos. "Es el 'ya está' que hace Lionel", manifestó el periodista y escritor, haciendo referencia a lo que dijo el 10 cuando la Selección Argentina salió campeona del Mundial Qatar 2022.