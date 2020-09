Florencia Peña prepara su vuelta a Telefe con un magazine propio.

La actriz Florencia Peña lanzó hoy su plataforma virtual “F de Flor”, unas pocas semanas antes de su debut en la pantalla de Telefe con un magazine matutino. “Soy una mujer multifacética y creo que las nuevas generaciones de mujeres son multifacéticas, porque van derribando tabiques y prejuicios”, señaló la actriz.

En fdeflor.com.ar, Peña apunta a otro espectro sin explorar, que pone a disposición de sus seguidores e internautas, ya que se trata de una tienda digital con diferentes marcas de ropa, calzado y decoración que la representan. “A través de esta plataforma, me voy a comunicar, voy a mostrar cosas que me gustan como anticipo del ciclo", expresó durante una conferencia de prensa virtual.

Y detalló: "Es un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida. F es un una plataforma que creé para estar más cerca; una comunidad donde encontramos la posibilidad de ser mujeres extraordinarias. No por lo que lucimos o el cuerpo que tenemos, sino por lo que soñamos ser y lo que hacemos para conseguirlo”.

Con el slogan “no es una marca, es una actitud, es una actitud en la vida”, Peña consideró que “en la diversidad hay suma, en materia de opiniones, mi mirada va a estar en las preguntas que haga en los reportajes en el programa, ahí van a ver mi mirada y en el programa y en la plataforma van a ver todas las Florencias”.

Peña dijo que la plataforma “es la punta de un iceberg, para abajo puede haber de todo, una productora de contenidos, una revista, me gusta escribir, bajadas de moda, alimentación, que no sea solo una comunidad de mujeres, no sé dónde vamos a ir pero es una gran posibilidad y buscamos generar un intercambio”.

“Con F de Flor abrí el abanico de posibilidades, lo exploto todo el tiempo porque no me gustan los corset ni las etiquetas, no quiero que nada me defina. Además me hice cargo de que soy una comunicadora, que mi postura es escuchada más allá de las controversias”, señaló Peña. Anoche, Peña lanzó en las redes el video clip “Qué actitud”, que tiene música de Mariano Otero y una letra que ironiza sobre su imagen en la opinión pública, y del que formó parte la joven actriz y cantante Cande Molfese.

En octubre y por la pantalla de Telefe, Peña debutará como conductora de un magazine con su impronta y en el que estará secundada por un grupo de profesionales de diversas áreas. Iría de lunes a viernes por la mañana, posiblemente entre las 9.30 y las 12 horas.