Famosos venden sus cuentas de Twitter: las cifras millonarias que cobran

La venta de las cuentas de Twitter se volvió tendencia entre las celebridades argentinas. Cuánto dinero cobran por este negocio.

Un gran número de personalidades famosas del país se sumó a la movida de venta de cuentas de Twitter por un monto alto. El hecho está a la vista de todos los usuarios, dado que al entrar al perfil de cada uno se puede observar un movimiento distinto acompañado de tuits vinculados a lo monetario.

Desde que Pachu Peña dio a conocer que vendió su cuenta de Twitter en agosto del año pasado, varios famosos fueron adhiriéndose a este fenómeno. En ese entonces, el humorista se había referido en La Academia, programa que condujo Marcelo Tinelli, sobre los tuits extraños que se veían.

A última hora de este miércoles, el periodista de espectáculos Pampito escribió un tuit y preguntó: "¿Qué onda con esto?", junto con tres imágenes de cuentas de famosos que denotaba un claro movimiento que no era propio de ellos.

Se trató de Silvina Escudero, Pilar Smith y Marcela Baños, que hasta en la información personal de su perfil tienen un cambio donde se repite la moneda digital cripto. En los comentarios, los seguidores del presentador televisivo añadieron que hubo otras personas involucradas.

Fernanda Iglesias es una de ellas, y Guido Zaffora y Martín Pepa, también se comentaron. "Venden la cuenta. De 2000 a 5000 dólares aproximadamente. Más de uno le llamó para ver si se la podía verificar de nuevo", indicó el exparticipante de Gran Hermano.

Mientras que, por el lado de Zaffora, afirmó que las tres famosas en cuestión vendieron la cuenta y "lo mismo hizo Nazarena (Vélez)". Lejos de ser un hackeo, varias personalidades aceptan una propuesta monetaria por sus redes sociales.

Por qué Pachu Peña vendió su cuenta de Twitter

“No te voy a mentir. Me ofrecieron un billete por la cuenta y la vendí. Tenía más o menos 568 mil seguidores”, dijo el humorista cuando fue consultado por Marcelo Tinelli. “Esa plata que me dieron, que no es mucha, va a estar destinada a chicos que tienen que operarse en el exterior y tienen que pagar tratamientos que salen carísimos”, reveló Peña.

Sobre su presencia en redes sociales, agregó: “Se cerró ese perfil, pero ya arrancaré de cero y seguiré sumando seguidores en otro lado. Ahora están las criptomonedas ahí”.

En ese sentido, destacó que no es la primera vez que se involucra en este tipo de causas. “Los que me siguen en Instagram saben que siempre subo historias con todos estos casos de muchísimos chicos que lamentablemente me parten el corazón. Se viene el Día de la Niñez, o el Día Del Niño, y es eso, colaborar”.