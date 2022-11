El tierno mensaje de Florencia Kirchner para CFK y su hija: "Lo que más quiero"

La hija de la Vicepresidenta de la Nación compartió una tiernas foto de su hija y su mamá. Además, les dedicó un emotivo mensaje.

Florencia Kirchner compartió un emotivo mensaje para su mamá, Cristina Fernández de Kirchner, y para su hija, Helena. A través de sus redes sociales, la guionista y realizadora audiovisual mostró el tierno vínculo de la Vicepresidenta de la Nación con su nieta y la acompañó con una especial dedicatoria.

"Lo que más quiero", escribió Florencia Kirchner en un posteo de Instagram que compartió recientemente. En el mismo se la puede ver a la expresidenta en el living de la casa de su hija y abrazando a su nieta de 7 años.

Y aunque Florencia mantiene desactivados los comentarios en sus publicaciones, luego compartió algunos de los mensajes que le llegaron por privado a partir de la publicación. "La foto perfecta existe", "Qué hermosa foto", "Debés tener cientos de comentarios, pero te digo igual que la foto es muy linda", fueron algunos de los que publicó la hija de Cristina y Néstor Kirchner.

El emotivo recuerdo con el que Florencia Kirchner homenajeó a Néstor

El miércoles 27 de octubre se cumplieron 11 años del día en el que falleció el ex presidente, Néstor Kirchner. En esta fecha especial, su hija Florencia Kirchner le dedicó una emotiva foto para homenajearlo en sus redes sociales. La escritora y guionista compartió su cuenta personal de Instagram una imagen de la ninez junto a su padre.

En una nostálgica imagen en tonos sepia, se ve a Néstor Kirchner junto a su hija en sus primeros años de vida, mirando a través de una ventana. La foto es el posteo de Florencia y no tiene ninguna mensaje adjunto y acumuló Miles de me gusta de sus seguidores de las redes sociales. También lo compartió en una storie en la misma red social.

Fue el pasado 25 de febrero, el día que Néstor Kirchner cumpliría 71 años, que su hija también lo recordó con una fotografía nostálgica de su infancia. Aquella vez escribió un emotivo mensaje: "Por qué siempre tan chiquita? Se fue en mi limbo, no crecida-queriendo crecer, y la infancia me ubica, nos vimos más ahí. Algunos días pierdo mi edad, me viajo al sueño, y está bien. Lo relaciono con eso que escribió Simone Weil 'Arraigarse en la ausencia de lugar/Desarraigarse social y vegetativamente/Exiliarse de toda patria terrestre'. No todo acontecimiento ocurre entre los cuerpos que todavía se mueven", escribió Florencia en una publicación de Instagram.