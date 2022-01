El mal momento que vivió María Julia Oliván junto a su hijo: "País lleno de forros"

María Julia Oliván explotó de bronca en Aeroparque por un problema que tuvo en Migraciones con su hijo con autismo. Y dijo que Argentina "es un país lleno de forros".

María Julia Oliván no arrancó el 2022 de la mejor manera, según pudo dejar ver a través de dos publicaciones en su cuenta oficial de Instagram (@majuliaolivan). La ex Intratables (América TV) tuvo un problema en el sector de Migraciones de Aeroparque con su hijo Antonio (6), que sufre autismo.

La periodista de 47 años estalló contra algunos empleados de Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea que le tocó para viajar a Punta del Este, Uruguay. Según ella, la compañía nacional no cumplió con la ley que indica que aquellas personas con alguna discapacidad tienen prioridad de paso.

Entonces, mediante dos videos contundentes, la exconductora de 6-7-8 (TV Pública) demostró todo su fastidio y derrapó.

María Julia Oliván estalló en Aeroparque: "País lleno de forros"

La comunicadora "etiquetó" al presidente Alberto Fernández; al ministro de seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; y a Aerolíneas Argentinas, entre otros. Y protagonizó así un descargo repleto de furia en sus grabaciones en Instagram. Allí, comenzó con relación al autismo que padece su hijo Antonio: “Soy una persona educada y espero que me digan que tengo prioridad, aparte lo conté en 300 millones de canales”.

Entonces, María Julia detalló qué fue lo que le ocurrió con el niño antes de emprender el vuelo: “Después, en Migraciones, dije otra vez que tenía un nene con autismo. Era como la quinta vez que lo decía... Por supuesto que se me escapó, lo corrí, lo tuve que meter en el baño de los discapacitados para aguantar un rato”.

Visiblemente molesta, se preguntó a sí misma si “nadie de Migraciones ni nadie de Aerolíneas sabe que a una persona con autismo, a una persona con una discapacidad, hay que darle prioridad”. Luego de aclarar que ella "estaba haciendo otra cola de 20 personas", profundizó: "Una persona que estaba atrás mío preguntó si yo no tenía prioridad y el de Migraciones dijo ‘que les diga a los de adelante que tiene prioridad’”.

Además, María Julia Oliván destrozó a uno de los empleados cuando reveló: “Por supuesto, me empezó a cagar a pedos, a decirme que no me tengo que poner nerviosa, que yo tenía que avisar...". Y se quejó porque "como si fuera algo novedoso la ley de autismo, la ley de discapacidad". "¡No podés ser tan forro, pero este es un país lleno de forros!”, añadió, completamente desquiciada contra su Argentina natal.

La presentadora protestó porque existe “tanta pelotudez con el lenguaje inclusivo, con los cursos de mierda que hacen, que gastan una fortuna...". "¿En este país nadie sabe lo que hay que hacer con un chico con autismo? ¿Nadie sabe que un chico que se le escapa a una mamá no es un maleducado, sino que tiene autismo y que con un montón de estímulos se pone nervioso?“, volvió a preguntarse, sacada.

“La próxima, me voy a poner un cartel. Porque es más humillante agarrar a tu pibe del piso 500 veces y decirles a los brutos de Migraciones y de Seguridad Aeroportuaria que tenés un nene con autismo, que ponerte un cartel con un certificado de discapacidad”, vociferó la expanelista de Intratables.

Oliván explicó que “encima te re victimiza, porque lo tenés que decir 80 veces". "Imagínense, para que yo me sienta mal... Que me chupa todo un huevo y que tengo un montón de orgullo por mi hijo, lo que debe ser eso”, amplió.

La reportera recordó que “hablan del lenguaje inclusivo, escuchan reggaetón, pero cuando hay que incluir realmente tenés que meter a tu nene en un baño porque si no se te escapa, porque nadie sabe una mierda”.

Acerca de su viaje a Uruguay, repasó: “No somos unos forros porque nos vamos unos días a otro país, y no tengo que estar mostrándome en las redes humillándome delante de todos estos nabos que están acá, en el aeropuerto, porque tengo un nene con autismo".

Oliván concluyó que lo único que tiene por Antonio "es orgullo, no lástima", aunque insistió con que "tampoco es la pelotudez: cualquier persona sabe lo que tiene que hacer con un chico con autismo”.