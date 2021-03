El insólito error de Juliana Awada que despertó una avalancha de memes

La embajadora del buen gusto de la ultraderecha comparte con asiduidad tips sobre estilo de vida, salud y bienestar a través de su cuenta de Instagram. Esta vez, la empresaria textil Juliana Awada fue mencionada en el inicio de Twitter Argentina por cientos de usuarios que detectaron un error de ortografía fatal en una de sus recomendaciones de domingo.

El amor de Juliana Awada por las vanguardias de Europa no es noticia aunque los medios de la ultraderecha disfrutan mucho de convertirla en una. Hace no mucho comenzó a compartir en sus redes sociales que, fuera de sus obligaciones como esposa de quien fuera el presidente de la Nación hasta el 2019, decidió dedicarle especial atención a la huerta que tiene en su domicilio con hierbas aromáticas, limones y diferentes verduras y ocupó tapas y tapas de medios como La Nación que tanto goza de las banalidades de la ex pareja presidencial.

La ex Primera Dama de la Nación compartió, fiel a su nuevo rol social, la imagen de un batido saludable cuyos ingredientes, para Awada, son: "Apio, pepino, manzana verde, gengibre y limón" cuando el ante último ingrediente se escribe jengibre. La red social del pajarito detectó el error y lo viralizó junto a conclusiones más que curiosas.

No es la primera vez que la empresaria se confunde los caracteres de las palabras. Cuando su marido, Mauricio Macri, aún estaba en el poder, Awada hizo ejercicio de su rol de Primera Dama y dio un paseo en el tren de El Estado en tu barrio. Pero no sólo su confusión se dio con la ortografía sino, directamente, sobre el territorio bonaerense ya que olvidó el nombre de Olavarría al escribirlo con B y sin tilde, también en su cuenta de Instagram.