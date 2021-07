Alex Caniggia destrozó a Cinthia Fernández con un polémico tuit: "Tiene la cabeza dañada"

Tras los repudiables mensajes contra su padre y Sofía Bonelli, Alex Caniggia volvió a quedar en el centro de la polémica con una desafortunada publicación, esta vez contra Cinthia Fernández por su candidatura.

El cierre de listas del sábado pasado para las elecciones 2021 generó repercusión en muchos ámbitos, inclusive en la farándula con la confirmación de Cinthia Fernández como precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. A quien parece que no le gustó esto fue a Alex Caniggia, que criticó el desembarco de la angelita en la política con un repudiable tuit en el que se refirió a sus conflictos con Matías Defederico, el padre de sus hijas: "Ahora la enana quiere ser diputada. Sisi la cornuda que no sabe hacer nada".

Alex Caniggia suele mostrarse agresivo en las redes sociales, donde aprovecha para disparar sin filtro tanto contra sus detractores como contra otras celebridades. Sin ir muy lejos, en el fin de semana el mediático destrozó a Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli, su actual novia, con una serie de repudiables historias en Instagram en las que habló de la pareja de su padre como un "traba horrible". Cansada, Bonelli prometió venganza y se supo que iniciarán acciones legales contra el hermano de Charlotte.

Por eso no sorprendió tanto cuando en la tarde del lunes Alex Caniggia publicó un polémico tuit contra Cinthia Fernández. "Parece que el apellido Fernández es sinónimo de cagada... A falta de una, ahora la enana quiere ser diputada", comenzó aludiendo claramente a la coincidencia en los apellidos de la angelita, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. "Sisi la cornuda que no sabe hacer nada. Para mí que los padres eran primos, si tiene la cabeza dañada", continuó sin filtro el mediático contra la angelita.

Luego, Alex Caniggia aseguró que no hablaba de Cinthia Fernández

Pero lo que sí sorprendió fue el final del tuit, en donde arrobó a la panelista: "Igual no hablo de Cinthia Fernández". Para muchos usuarios de las redes sociales, la aclaración de Caniggia fue con la intención de evitarse un posible juicio en su contra, tal como el que le iniciará su padre por las repudiables historias del fin de semana contra él y su pareja. "Van a tener que pagar desde el primer momento que me atacaron. Problemas gratis no me como más, ni tampoco me voy a pelear gratis", aseguró Sofía Bonelli en diálogo con la revista Gente.

Vale recordar que Cinthia Fernández había criticado a Alex Caniggia cuando el mediático lanzó fuertes mensajes contra Pampita, luego de que esta tuviera un tenso cruce con Charlotte Caniggia. En aquella oportunidad, la angelita había disparado contra los hermanos Caniggia con dureza: "No saben laburar estos vagos".