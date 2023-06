Entradas para el recital de Liam Payne en Argentina 2023: precios y cómo comprarlas

¡Preparate para una noche inolvidable! Liam Payne, exintegrante de una de las bandas más exitosas del mundo, llega a Argentina con un concierto lleno de energía y talento. Disfruta de su cautivadora voz y su increíble presencia escénica mientras interpreta sus éxitos más populares y presenta nuevas canciones de su carrera en solitario.

Liam Payne, reconocido cantante, compositor y guitarrista británico que alcanzó la fama como miembro de la exitosa banda One Direction, se estará presentando en el Movistar Arena de Argentina este año. El concierto se llevará a cabo el sábado 9 de septiembre y promete ser un evento imperdible para todos los fanáticos del artista.

Dónde toca Liam Payne

El Movistar Arena, ubicado en el barrio de Villa Crespo en Buenos Aires, será el escenario que recibirá a Liam Payne en su visita a Argentina. El cantante también realizará presentaciones en otros países de Latinoamérica, como Perú, Colombia, Chile, Brasil y México, como parte de su gira por la región. Durante el concierto, interpretará algunos de sus mayores éxitos, incluyendo canciones como "Midnight", "Polaroid", "Drag me down", "For You", "Stack it up", "Get low", "Strip that down", "Familiar", "Bedroom floor" y "Little things", entre otros.

Es importante tener en cuenta que el 12 de septiembre de 2023, tan solo tres días después de su show en el Movistar Arena, Liam Payne se presentará en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México. Debido a esta cercanía de fechas, es poco probable que se añadan más funciones en Argentina, por lo que este concierto será una oportunidad única para disfrutar de su música en vivo.

Entradas para Liam Payne

Este artista internacional conquistó los corazones de sus fans con su poderosa voz y carisma magnético.

Si estás interesado en asistir al concierto de Liam Payne en Argentina, te damos información sobre la venta de entradas. Las mismas se encuentran disponibles a través de la página web oficial del Movistar Arena 2023, siendo este el único medio autorizado para adquirirlas. Para realizar la compra, simplemente debes hacer clic acá

En cuanto a los precios de las entradas, estos varían dependiendo de la ubicación. Los valores oscilan entre los $16.000 hasta los $30.000, sin incluir el cargo por el servicio. Es importante tener en cuenta que los precios pueden estar sujetos a cambios, por lo que se recomienda verificarlos en la página oficial antes de realizar la compra.

No pierdas la oportunidad de presenciar en vivo el talento de Liam Payne y disfrutar de una noche llena de música y emociones en el Movistar Arena de Argentina. Asegurate de adquirir tus entradas con anticipación a través de la página web oficial del recinto, ya que la demanda es alta y es probable que se agoten rápidamente. ¡No te pierdas esta experiencia inolvidable junto a uno de los artistas más destacados de la industria musical!