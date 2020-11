Ricos, fáciles e ideales para comer con ensaladas.

Con la llegada del calor, optamos por comidas livianas que no caigan pesadas al organismo y resulten frescas, para contribuir a una dieta nutritiva en vitaminas. Una buena manera, es consumiendo vegetales y elaborando variadas preparaciones con ellos. De esta manera, no solo se incentiva la creatividad del cocinero sino que es una buena manera de acercar a los más chicos a alimentos como la acelga, por ejemplo. Y un clásico que no falla nunca son los buñuelos, bocadillos o croquetas de acelga. Rápidas de hacer, pueden consumirse frías o calientes.

Receta de buñuelos de acelga

Ingredientes para cuatro raciones

1 atado de acelgas

1 cebolla de verdeo

1/2 cebolla

2 huevos

1 diente de ajo

200grs de harina leudante

100grs de queso Reggianito, tipo parmesano

leche (un poco, menos de una taza)

sal

Cómo hacer buñuelos de acelga