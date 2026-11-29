La receta fría para comer rico y saludable: la ensalada de fideos con pollo y choclo para el verano

Cuando hace calor, una ensalada fría de fideos con pollo puede ser una buena alternativa para salir de la combinación de lechuga y tomate. Con pasta corta, choclo y zucchini, esta receta reúne distintos sabores y texturas en un plato que también se puede llevar al trabajo o a la facultad.

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Cómo hacer ensalada fría de fideos con pollo y choclo

La idea se inspira en el salad bar de Agustina Liporace (Kulinaria.Recetas en Instagram), que propone combinar pastas, pollo y vegetales para armar ensaladas variadas. En esta versión se suman un aderezo de limón y mostaza y cantidades para preparar una comida para dos personas.

Ingredientes

200 gramos de fideos secos cortos, como tirabuzones o moñitos.

1 pechuga de pollo mediana, de aproximadamente 250 gramos.

1 taza de choclo en granos cocido o de lata, escurrido.

1 zucchini mediano.

1 zanahoria mediana.

2 cucharadas de aceite de oliva o de girasol.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharadita de mostaza.

Sal y pimienta a gusto.

Perejil fresco picado, opcional.

La ensalada se puede trasladar en vianda, siempre que se mantenga refrigerada

Preparación paso a paso

Cocinar los fideos en abundante agua según las indicaciones del paquete. Colarlos, pasarlos brevemente por agua fría y escurrirlos bien. Cortar la pechuga en cubos y cocinarla en una sartén con una cucharadita del aceite hasta que esté completamente cocida; si tenés termómetro de cocina, comprobá que alcance 74 °C en el centro. Lavar el zucchini, cortarlo en cubos o medias lunas y saltearlo en una sartén limpia hasta que esté tierno. Lavar, pelar y rallar la zanahoria. Pasar el pollo y el zucchini a recipientes poco profundos y llevarlos a la heladera para que se enfríen. Reservar también los fideos en frío mientras se terminan de preparar los demás ingredientes. Mezclar en un recipiente el aceite restante, el jugo de limón y la mostaza. Agregar sal y pimienta a gusto. Una vez fríos los ingredientes cocidos, unir los fideos, el pollo, el zucchini, la zanahoria y el choclo escurrido. Sumar el aderezo, mezclar y, si se desea, terminar con perejil picado.

El truco para llevar la ensalada como vianda

Para que la pasta no se apelmace, conviene escurrirla bien después de enfriarla. Si la ensalada se prepara con anticipación, se puede guardar el aderezo aparte y agregarlo antes de comer.

Como contiene pollo y otros alimentos perecederos, hay que siempre mantener la ensalada refrigerada. Para transportarla, usá una conservadora o recipiente térmico con geles refrigerantes y guárdala en una heladera al llegar, si hay una disponible.