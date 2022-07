La irresponsable operación de Ernesto Tenembaum contra Cristina Kirchner

El periodista lanzó una teoría peligrosa sin dar ningún dato fehaciente, en medio de la reconfiguración del Gobierno.

Ernesto Tenembaum sorprendió en medio de la crisis ocasionada por la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía y se atrevió a lanzar en vivo una peligrosa teoría sobre el futuro del Gobierno. En su programa radial, el periodista no dudó en asegurar que existe un "golpe de Estado en marcha" y apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner sin aportar un solo dato.

En el marco de un lunes agitado después el tenso fin de semana que ocasionó la renuncia de Guzmán, el gobierno de Alberto Fernández formula su rearmado con Silvina Batakis al frente de la cartera económica y la posibilidad de que existan más cambios en los ministerios. Pero pese al delicado clima institucional, a Ernesto Tenembaum se le ocurrió exponer una polémica operación al asegurar que el jefe de Estado podría sufrir un golpe de Estado, sin contemplar el peso que tienen esas palabras en nuestro país.

En ¿Y ahora quien podrá ayudarnos?, que se emite por Radio con vos, el periodista elucubró su teoría sin reparos. "Hay un relato que es el que dio Agustín Rossi, que es muy voluntarioso y muy elogiable desde el punto de vista de lo que debe decir un cuadro del Gobierno, que acá se abre una ventana de oportunidad porque la renuncia de Guzmán hizo que Alberto y Cristina hablaran, y de ese diálogo puede salir una gestión conjunta que permita un grado de razonabilidad en las políticas públicas", introdujo.

Pero enseguida, disparó: "Esa posibilidad conspira contra señales públicas, que son muy violentas, muy vulgares, y muy agresivas de la vicepresidenta. Lo que permite pensar, y es lo que yo creo, que hay tal nivel de bronca y de odio de Cristina contra Alberto que lo que yo percibo es que hay un golpe de Estado en marcha".

Sin tener en cuenta lo fuerte que es mencionar un golpe de Estado en un país que sufrió dictaduras sangrientas que aún tienen consecuencias en nuestro presente, el ex Día D personalizó aún más la teoría, pero no exhibió ningún tipo de prueba. "Realmente creo que un sector del Gobierno quiere que Alberto Fernández se vaya. Y creo que el sector que quiero eso es el sector que encabeza Cristina Kirchner. ¿Para asumir ella? no lo sé ¿Para que asuma Massa mientras tanto? Me parece que no ¿Para que asuma algún gobernador mediante asamblea legislativa? Quién sabe... ¿Con alguna mirada de futuro? tampoco lo sé", sentenció sin sonrojarse.