Inesperado: Dani La Chepi confirmó qué hará con las cenizas de su padre

Dani La Chepi reveló dónde descansarán las cenizas de su padre, quien murió luego de 9 años de sufrimiento por un ACV isquémico.

Dani La Chepi confirmó en diálogo con Pía Shaw qué hará con las cenizas de su papá, quien murió hace solo unos días tras 9 años de sufrimiento por un ACV isquémico. "Es donde él quería vivir", aseguró la influencer sobre la última voluntad de Don Alberto, su padre. Cabe recordar que la instagramer viene de semanas complicadas con problemas de salud que la obligaron a internarse de urgencia.

Después de un gran 2021 en materia laboral, el comienzo del 2022 fue bastante complicado para Dani La Chepi. Se separó de Javier Cordone, se mudó, debió operarse de urgencia por una piedra en el riñón y también tuvo que despedir a su padre, tras nueve años de sufrimiento por un ACV isquémico. "Estas últimas dos semanas íbamos todos los días a despedirnos porque ya estaba con morfina y era algo que iba a pasar de un día para el otro", le contó la influencer a Pía Shaw en El Espectador (CNN Radio).

En ese sentido, la periodista quiso saber un poco más sobre cómo había tomado esta situación, dada la cantidad de tiempo que su padre había sufrido. "Es desgarrador, horrible y uno quiere que el otro se quede", reconoció Daniela Viaggiamari (su verdadero nombre). De todos modos, la instagramer brindó más detalles sobre lo que sintió: "Es una sensación de alivio por él y por la familia pero por otro lado sentí mucha bronca. No la pudo casi ni conocer a mi hija y eso me dio mucha bronca y lástima. Por suerte no sufre más. No era vida y no se lo merecía".

Cuál fue la última voluntad del padre de Dani La Chepi

Cuando la nota con CNN Radio estaba cerca de concluir, Dani La Chepi sorprendió al revelar qué hará con las cenizas de Don Alberto, su padre. "En mayo van a venir a la Argentina mis hermanos y vamos a ir con mi madre, los cuatro, a esparcir sus cenizas a Mar del Plata, que es donde él quería vivir", explicó la influencer. En ese sentido y fiel a su estilo, Viaggiamari recordó con humor una situación de su infancia: "Cuando nos dijo a los 13 años que quería irse a Mar del Plata, yo tenía 13 años, estaba de novia con Tutu y casi me muero, sentía que se me desmoronaba el mundo". "Al final no se dio pero él fue muy feliz en Mar del plata y ahí lo vamos a llevar", cerró Dani La Chepi.