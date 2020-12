Andy Kusnetzoff anunció hoy que el programa "Perros de la calle", que conduce en radio Metro, dejará la emisora tras 18 años en el aire. "Nuestro anuncio es que 'Perros...' se muda de radio y también se transforma", dijo Kusnetzoff, sin brindar detalles del próximo destino del programa, al inicio de la emisión de hoy desde el estudio al que regresó tras un tiempo de transmitir desde su casa.

“Me cuestan los cambios. En el camino algunos vienen y otros van a otros nuevos proyectos, y los voy a bancar y dar mi apoyo. Es duro separarnos, pero también sé que merecen lo mejor”, declaró el presentador de televisión y radio con respecto a las modificaciones de su ciclo y lo que pueda llegar a suceder en 2021.

“Quiero seguir enamorado de la radio, a veces hay que moverse y seguir buscando sueños, equipos, contenidos y buscar la adrenalina de los primeros meses y años. Terminé esta historia en Metro, pero la historia va a continuar”, concluyó Andy Kusnetzoff.

El ex "Caiga Quien Caiga" y actual conductor de "PH, Podemos Hablar", se mostró emotivo, agradeció a oyentes y compañeros del programa, luego de hacer un repaso de las distintas secciones que tuvo el programa, además de un racconto de su propia historia en el medio.

También se van O'Donnell, Matías Martin y Wainraich

Desde fines de octubre se viven días de incertidumbre en radio Metro 95.1 FM, debido a que sus cuatro principales conductores dejarán la emisora el 18 de este mes.

El primero en anunciar su salida fue Matías Martin. Eligió hacerlo en el comienzo de su programa del viernes, en simultáneo con un posteo en Instagram, anunciando que tras dos décadas en el aire, Basta había llegado a su fin. Se espera que, tras firmar sus desvinculaciones de manera legal, también se despidan de la radio el resto de las figuras. Así lo informó el periodista Pablo Montagna.

La FM de los hermanos Moneta (Raúl Cruz, Belisario, Faustino, Romina, Luciana y Rufino, hijos del fallecido empresario Raúl Moneta) tiene chances concretas de ser vendida la semana próxima a Marcelo Fígoli, titular de Alpha Media (que tiene ya las emisoras FM 95.9 Rock & Pop, AM 630 Rivadavia, AM 550, AM 990, FM 103.1 La Uno y Noticias Argentinas).

La salida de las cabezas de los ciclos, sin embargo, suma incertidumbre entre los empleados. Es un enigma el destino y la programación de la emisora a partir del 21 de diciembre.