"Depilación definitiva" y "tira de cola": el insólito intercambio entre Baby Etchecopar y Feinmann en vivo

Los conductores de Radio Rivadavia protagonizaron un inesperado momento en el aire del éter. Baby Etchecopar y Eduardo Feinmann hablaron sobre "depilación definitiva" y "tira de cola" con Manuel Adorni.

En el aire de Radio Rivadavia, Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar protagonizaron un insólito momento. Es que en el pase de un programa a otro, ambos conductores se refirieron a uno de los panelistas que decidió hacerse una depilación definitiva. Hablaron de Manuel Adorni, a quien trataron jocosamente como si su decisión fuese errónea.

"Ayer dijiste una cosa media complicada, de una persona que está en en esta radio, que se hizo la tira de cola", comenzó diciendo Eduardo Feinmann. "Sí, Adorni", respondió Baby Etchecopar. En ese momento, Manuel Adorni tomó la palabra para aclarar la situación y dejar en offside a los líderes de la AM 630.

Sin filtros, Manuel Adorni acotó: "Me avisaron del desagradable episodio de ayer, del pase. Es incorrecto". En ese momento, Baby Etchecopar le retrucó: "Vos me dijiste que era así". Sin embargo, el panelista fue por más y los dejó al descubierto tanto a su interlocutor como a Eduardo Feinmann: "Sí me hice una depilación definitiva en algunas partes de mi cuerpo, no en esa zona tan sensible. Sí, claro, como todo el mundo, lo que pasa es que yo lo digo".

"No, como todo el mundo no Adorni", aseguró Baby Etchecopar, a lo que Feinmann agregó: "Decís todo el mundo y me incluye, y yo no me la hice". Así las cosas, y teniendo en cuenta el nivel de jocosidad con el que se tomaron el tema, a las claras quedó que ambos conductores sintieron una especie de superioridad por no hacerse una depilación definitiva.

Baby Etchecopar confesó que le ofrecieron ser candidato a "gobernador por la provincia de Buenos Aires"

Baby Etchecopar estuvo presente en Los ángeles de la mañana y sorprendió a todos con los vínculos que mantiene con la política. Tanto el conductor como su propia hija recibieron numerosas ofertas para postularse en las próximas elecciones. Mientras que su hija hizo el intento de sumarse, el polémico periodista dejó en claro que brindó su negativa en cada ocasión.

"Me llamaron de varios partidos y me propusieron ser gobernador y no acepté. Tengo muchas puntas: algunas del justicialismo, algunas del radicalismo y soy amigo de Gómez Centurión. Soy un personaje interesante, no popular ni famoso, pero sí interesante", anunció el periodista Baby Etchecopar en LAM, el programa de Ángel de Brito. Pero aclaró que declinó la oferta porque él hace "política desde el micrófono".

El conductor de Basta Baby relató el fallido paso de su hija María Paz por la política: "Mi hija, pobrecita, se lanzó a la política y duró una semana porque los troles la destruyeron, la hicieron pelota". Aquel paso en falso le trajo muchas complicaciones a nivel personal y contó que un día la llamó llorando: "Le dije "es el juego, por eso no te avalo". Mi hija es honesta, transparente, incapaz de quedarse con nada y la voltearon. Querés llegar y no te dejan, te mandan el batallón a que los frenen.